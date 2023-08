La Sagra del Crostolo a Urbania per scoprire un sapore antico

Uova e strutto, unite a latte e farina, poi cotta sulle braci fino al punto giusto: è la ricetta del crostolo di Urbania, piatto simbolo della città che venerdì, sabato e domenica viene celebrato con una sagra di qualità che diventa mezzo di promozione dell’intero territorio.

Il crostolo durantino infatti, oltre al gusto inconfondibile ha anche la caratteristica di sposarsi alla perfezione con i prodotti a km zero declinandosi in infinite variabili con erbe di campo, casciotta di Urbino, salumi del territorio e altre innumerevoli combinazioni. Non storceranno il naso i più tradizionalisti tra i buongustai se ne esistono addirittura delle ricette che lo abbinano al dolce, magari con pesche, fichi o altri frutti di stagione.

La Proloco Casteldurante con le sue massaie è la vera custode del segreto dell’autentico crostolo, tutelato e valorizzato anche da un marchio di denominazione comunale, e, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, organizza i tre giorni di sagra. "Si parte venerdì con gli stand gastronomici aperti dalle 18,30 – spiega Valeria Falleri, presidente della Proloco – e a seguire animazione per bambini e serata musicale. Sabato dalle 17 si terrà in piazza anche un mercatino dell’ingegno e dell’artigianato locale che precederà l’animazione e la serata danzante. Domenica invece i crostoli saranno sulle braci già a pranzo, dalle ore 12, fino al gran finale con l’ultima serata musicale".

Sempre domenica, alle 17, sarà la volta di Crostolchef, una sfida tra le Proloco marchigiane a chi riuscirà a inventare la farcitura più gustosa e innovativa per il crostolo di Urbania, un’occasione importante per far sposare quest’eccellenza durantina con altri prodotti tipici provenienti da tutta la regione. Per il vincitore, come da tradizione, un trofeo in ceramica.

"La Sagra del Crostolo è un’occasione per gustare il vero crostolo, preparato e cotto come da tradizione – continua la presidentessa Falleri –, un alimento molto più ricco di una classica piadina, con la quale non va confuso, che ben si sposa con le migliori prelibatezze del territorio".

"Urbania ha avuto un buon successo di presenze in estate – commenta l’assessore al turismo Nadia Bocconcelli –, con turisti italiani e stranieri che hanno apprezzato le sue eccellenze, non ultime quelle gastronomiche. La possibilità di proporre una sagra di questo livello nei primi giorni di settembre ci da la possibilità di destagionalizzare la nostra offerta turistica aprendola anche a questo periodo di fine estate".

Andrea Angelini