La Sagra della Coradella d’agnello torna con la sua carica di simpatia

La Pro Loco di Serravalle di Carda e Monte Nerone anche quest’anno ripropone un importante appuntamento: la Sagra della Coradella d’agnello. "La Coradella d’agnello – spiegano dalla Pro Loco -è un prodotto tipico della tradizione culinaria del nostro territorio e ormai anche molto ricercato. A questo proposito ci siamo adoperati nel 2022 per far ottenere a questo piatto prelibato i riconoscimenti che merita. Infatti, a maggio, la Coradella d’agnello preparata dal Ristorante Pensione Rossana di Serravalle ha acquisito la denominazione De.c.o. N. 03 del Comune di Apecchio, dopo l’esaminazione del piatto da parte di una commissione esperta nel settore enogastronomico". Sulla scia di questo importante riconoscimento, la Pro Loco ha ritenuto fondamentale dare ancor più risalto a questo piatto della tradizione locale che vanta origini molto lontane. Pertanto uno degli appuntamenti da non perdere è appunto la Sagra della Coradella prevista quest’anno per sabato 15 e domenica 16 luglio presso la piazzetta di Serravalle. "La novità principale di quest’anno- aggiunge la Pro Loco- è che inizieremo la Sagra in anticipo, ossia il sabato. Il pomeriggio è prevista l’attività di Orienteering, mentre la sera dalle ore 18 si potranno assaggiare le prelibatezze locali con gli stand gastronomici aperti per cena; a seguire musica live con i Sex mutants rock band. Anche la giornata di domenica sarà fin da subito ricca di appuntamenti culinari: si inizia la mattina con una Cooking class (alle 11.15) e a seguire Cooking show (alle 15) curati dallo chef Roberto Dormicchi insieme a Giuseppe Cristini e Cantina Cignano. Nel frattempo, alle 12,30 apriranno gli stand enogastronomici che offriranno, oltre alla Coradella con erba cotta e crescia, altre pietanze tipiche e prodotti del territorio fino a sera. La giornata proseguirà inoltre con esposizioni di artigianato locale, giochi per bambini, mostra fotografica, visita guidata lungo le vie del paese, fino all’appuntamento musicale con Quelli del sabato sera band in concerto dalle 17.30, inoltre, abbiamo attivato numerose collaborazioni con associazioni per fare attività su prenotazione, tra cui escursioni per trekking, canyoning e passeggiate a cavallo".

