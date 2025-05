La sagra della lumaca corre e taglia la 50ª edizione

Domani e domenica si terrà la 50ª edizione della Sagra della Lumaca di Sorbolongo (magnifico borgo nel Comune di Sant’Ippolito) che da festicciola paesana sorta negli anni ’70 è via, via diventata una manifestazione che richiama appassionati da tutta la provincia e non solo.

Per celebrare i 10 lustri, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una serata alla manifestazione. Quella odierna, in cui, dalle 19, si terrà l’inaugurazione, un momento istituzionale con la consegna del riconoscimento ‘Scalpellino d’Oro’ alla musicista locale Roberta Pandolfi (che poi si esibirà al pianoforte nella bellissima Chiesa di San Michele Arcangelo), prima della cena di gala ‘Viaggio tra sapori e tradizioni locali’ a cura dello chef Roberto Dormicchi.

La sagra vera e propria, domani e domenica, si svolgerà nelle due piazze del Paese, dove si potrà ballare con le migliori orchestre della zona, trovare uno spazio dance per i più giovani e un’ampia zona riservata ai più piccoli, quest’anno ancora più curata e con maggiori attrazioni. Oltre alle prelibatissime lumache, si potranno gustare altri ‘stuzzicosi’ piatti preparati con prodotti ricercati della zona. L’organizzazione locale è coadiuvata dalla Pro Loco di Sant’Ippolito e dll’Asd ‘Metauro Eventi’ di Tavernelle. Tra i protagonisti della festa anche i bambini delle scuole primarie, che si adopereranno nella creazione di manufatti a forma di chiocciola con elementi di riciclo. Previsti, inoltre, un mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali.

s.fr.