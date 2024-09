La Sagra della polenta ’batte’ 20. Quattro giorni di festa e di gusto

Al suo 20° anno di vita la ‘Sagra della polenta’ torna dal 19 al 22 settembre con musica, commedie, mercatini e ovviamente la la polenta. La Pro Loco di Montecchio di Vallefoglia si prepara a questa nuova edizione che, come dicono il presidente Francesco Tonucci e i vice Rino Falconi e Anna Maria Ballerini, si prospetta ancora più partecipata. Ingresso gratuito, in piazza della Repubblica a Montecchio, in caso di pioggia a disposizione stand coperti. "Questo evento sta crescendo anno dopo anno, e vorrei complimentarmi con tutta la Pro Loco per l’impegno profuso – ha così aperto la conferenza stampa il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli –. Questo è il 20° anno e contiamo di attirare sempre più gente. È una festa di cui andiamo fieri, centrale per tutta la vallata".

Si parte domani con l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 19. Piatto principe della serata la polenta con sugo di pesce, che in caso di maltempo verrà riproposto il venerdì. Sempre disponibili i sughi di fagioli e salsiccia e funghi e salsiccia, oltre a crescia d’Urbino farcita, grigliata di carne, patatine fritte. Alle 21:15 divertimento per tutti con la commedia dialettale ‘Il fidansato della fidansata’ della compagnia dialettale di Vallefoglia. Venerdì 20 si balla dalle 20:30 con Dj Pagno e a seguire con i ‘Movida party band’, che suoneranno le più grandi hit della musica italiana dagli anni ’70 ad oggi. Sabato 21 mercatini e intrattenimenti per i più piccoli dal pomeriggio. Gli stand apriranno alle 19, e dalle 20:30 l’orchestra ‘Fabrizio & Accademia’ allieterà la manifestazione con musica dal vivo. Finale domenica 22: mercatini aperti dalla mattina e si potrà pranzare con un menù completo a 22 euro, escluse bevande, su prenotazione. Dalle 20:30 tutti in pista con ‘Orchestra Riccardi’. Info e prenotazioni: Rino, 3497396305; Francesco, 3474959255.

Lucia Arduini