La sagra della polenta. Vernacolo, mercatinie ballo: che spettacolo

Ricco programma e ricco menù alla sagra della polenta di Montecchio di Vallefoglia, evento che si terrà da giovedì 14 a domenica 17 settembre. La manifestazione, giunta alla sua 19ª edizione, avrà luogo come di consueto in Piazza della Repubblica, grazie al lavoro della Pro Loco e al patrocinio del Comune che garantiscono la riuscita della festa anche in caso di pioggia con stand appositi. Tutte le sere sarà possibile gustare, oltre alla polenta, anche cresce, patatine fritte e bibite a partire dalle 19. Giovedì 14 settembre ci sarà l’apertura ufficiale della sagra con una novità: la polenta con sugo di pesce, oltre ovviamente ai classici sughi fagioli e salsiccia e funghi e salsiccia, preparati da volontarie e volontari della Pro Loco. Alle 20.30 la compagnia teatrale casalinga dei ‘Nati per caso’ intratterrà il pubblico con la loro commedia dialettale "Accident mal diavle". Chiuderà la serata del divertimento Bicio – l’antidepressivo naturale, il noto comico e barzellettiere di Sant’Angelo in Vado. Venerdì 15 settembre si scenderà in pista con la scuola di ballo latino "Dino style school", che prima si esibirà in una dimostrazione e poi farà ballare tutti i presenti a ritmo caraibico. Sabato 16 settembre ci saranno anche i mercatini a partire dalle 14, mentre la domenica si inizia dalla mattina. La serata di sabato verrà allietata dall’orchestra "Fabrizio & Accademia" mentre il 17, nell’ultima serata di sagra della polenta, salirà sul palco "La terza idea". La domenica sarà possibile anche pranzare, ma solo su prenotazione. Il menù completo, dal costo di 22 euro, prevede: antipasto all’italiana, libera scelta tra tagliatelle o polenta fughi e salsiccia o fagioli e salsiccia, grigliata mista con contorno e dolce (bevande escluse). La Pro Loco e i suoi volontari (tra le 30 e le 40 persone) sono pronti a far passare agli ospiti delle belle serate in allegria. Ci si aspetta una grande partecipazione: "Prevediamo di preparare tra i 120 e i 150 kili di polenta in quattro giorni – ha detto Francesco Tonucci, presidente della Pro Loco di Montecchio –. Abbiamo acquistato circa 60-70 kili di funghi e un po’ di più di fagioli. Ogni anno ci impegniamo a fare qualcosa di più e migliorarci, sempre grazie a tutti coloro che ci aiutano a far sì che questa sagra sia sempre un grande successo".

Lucia Arduini