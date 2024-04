La sala del consiglio comunale intitolata a Giuseppe Righetti. Oggi pomeriggio la cerimonia

È in programma oggi, alle 17, nella sala del Consiglio comunale in piazza del Popolo, la cerimonia di intitolazione della sala Rossa del Comune al senatore Giuseppe Righetti. Un appuntamento che "rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato per dare rilevanza pubblica a un illustre cittadino distintosi per impegno civile, politico ed amministrativo profuso nella nostra città", ricorda Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale. Il programma del pomeriggio, a ingresso libero, prevede dopo i saluti e l’introduzione di Perugini, gli interventi dell’assessore al Fare Riccardo Pozzi e del senatore Giorgio Tornati, già sindaco di Pesaro. A seguire sarà il momento di Claudio Martelli, presidente della Fondazione Pietro Nenni.