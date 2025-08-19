La Sala della discordia. Petrucci all’attacco: "Ricci paga la metà di quanto dovrebbe"

La Sala della discordia. E’ quella dei Mosaici nel palazzo della provincia. Il motivo: il suo utilizzo da parte dell’europarlamentare Matteo Ricci, candidato presidente della regione Marche per il centrosinistra alle elezioni del 28 e 29 settembre. A sollevare il caso, che da alcune testate giornalistiche sull’onda di Affidopoli, è già stato battezzato con il nome di Affittopoli, il sindaco di Mombaroccio coordinatore provinciale di Base popolare e candidato alle regionali nella lista di Forza Italia, Emanuele Petrucci che intende presentare in merito alla vicenda una denuncia alla Corte dei Conti nei confronti della provincia per danno erariale. Il prodromo: il sindaco Petrucci chiede alla Provincia l’autorizzazione all’utilizzo di una sala per un’iniziativa politica sulla sanità. Ricevuto il diniego, scopre che l’europarlamentare Ricci ha a disposizione la sala Mosaici e si domanda come sia possibile, visto il parere negativo ricevuto in seguito alla sua domanda.

"Secondo il regolamento 38/2020 dell’ente, le sale possono essere concesse solo a soggetti collettivi, non a una persona singola come è avvenuto per Matteo Ricci – sostiene Petrucci - . E poi non è nemmeno chiara la modalità con cui gli è stata data la possibilità di usare la sala. Dai documenti risulta che Ricci aveva chiesto nell’estate 2024 il locale in affitto, mentre gli è stata data in concessione. E a questo punto non tornano le cifre. L’europarlamentare – aggiunge Petrucci – versa alla Provincia un rimborso spese mensile di 200euro, mentre per la concessione dovrebbe pagare sulla base dei dati Omi 480 euro al mese e ancora di più se i locali fossero stati dati in affitto". Per segnalare la situazione, Petrucci ha pertanto già scritto all’Anac e chiede al presidente della provincia Giuseppe Paolini di revocare in autotutela il provvedimento con cui è stato autorizzato l’uso della sala. Altrimenti, dice, "sporgerà denuncia alla Corte dei Conti".

Dal canto suo, il presidente Paolini assicura di aver agito nella regola, con l’unico obiettivo di favorire le attività politico istituzionali dell’ente. "La sala, rimasta chiusa al pubblico per otto anni durante i quali è stata usata come magazzino, è stata assegnata all’europarlamentare Ricci per fornire un servizio istituzionale ai sindaci di tutta la provincia e consentire loro di avere risposte e consulenze sulle attività del Parlamento di Strasburgo e sui fondi europei – sostiene Paolini - . E la forma della concessione finalizzata a un rimborso spese è stata scelta proprio per lasciare la libertà all’ente di poter riavere la disponibilità della sala in caso di necessità. Situazione completamente diversa dal diniego ricevuto da Petrucci – dice – . In quel caso la richiesta riguardava l’uso di sala Pierangeli per un’iniziativa di partito nel week-end e fuori orario d’ufficio, cosa che è fuori dalle nostre regole".

Beatrice Grasselli