La salita di Borgo Mercatale è ora dedicata a Dino Tiberi

Dall’altroieri l’ampia scala che collega Borgo Mercatale di Urbino alla Data porta il nome di “Salita Dino Tiberi“, inaugurata con la scopertura della targa da parte del sindaco Maurizio Gambini e di Pierpaolo e Laura, figli del politico e scrittore urbinate (1923-2013) che ricoprì per primo il ruolo di Presidente della Regione Marche e che dopo una vita spesa nella scuola e nella politica si dedicò con altrettanto successo a tradurre in libri le tradizioni della civiltà contadina che hanno fatto la storia sociale del territorio urbinate.

Opere come Il Ranco (1985) Da Badò (1987) Storie da proverbi marchigiani (1993) e altre ancora coniugano qualità letteraria ai saperi antichi perpetuandone il ricordo, anche grazie alle illustrazioni di Nino Aliventi che nell’occasione ha sottolineato lo stretto rapporto di amicizia e collaborazione che precedeva ogni pubblicazione. Rapporti di amicizia che Tiberi intrecciò anche con gli sportivi urbinati: Sergio Pretelli ne ha ricordato il periodo di Presidenza dell’Urbino calcio che coincise con l’ascesa in serie D e le grandi presenze di folla allo Stadio Montefeltro. Infine, il commosso ricordo di Giuliano Gheller di un rapporto che da medico-paziente divenne poi di amicizia fino a fondare assieme l’Associazione “Amici del Cuore“. Testimonianze della poliedricità di un uomo che, come ha detto in conclusione di incontro Maurizio Gambini "ha saputo farsi erede e testimone dei valori più profondi delle nostre terre, trasponendole nella politica migliore, fatta di dialogo e comprensione ma anche di consapevolezza che i risultati si ottengono con la passione e col sacrificio, proprio come vuol significare il senso della salita che gli è stata dedicata".

Tiziano Mancini