La salma di don Adelelmo Federici riposerà nel Duomo di Fermignano

Fermignano rende onore a monsignor Adelelmo Federici, storico parroco nel centro metaurense dal 1933 al 1971. La comunità parrocchiale di Santa Veneranda di Fermignano annuncia la traslazione del corpo del sacerdote dal cimitero di Fermignano al Duomo. Domani alle ore 16 dal cimitero di Fermignano partirà un corteo con autorità religiose, civili e militari e l’arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado e Vescovo di Pesaro Monsignor Sandro Salvucci per raggiungere il Duomo di Santa Maria Madre della Chiesa dove il corpo sarà deposto.

Monsignor Federici è una figura che ha segnato generazioni di fermignanesi ma anche la storia recente del paese, ha svolto opere caritative verso i poveri, gli ammalati, gli anziani soli ed è per questo ricordato con grande affetto dai tanti che lo hanno incrociato nel loro cammino. "In quel periodo molto difficile, come sacerdote si schierò dalla parte dei più deboli, dei bisognosi; aiutò tutti coloro che di giorno o di notte bussavano alla sua porta senza distinzione alcuna – raccontano dalla parrocchia di Santa Veneranda –. Aiutò partigiani, ebrei, perseguitati politici. Nel 1940 promosse la costruzione della “Casa del Sacro Cuore“ per destinarla ad oratorio ed aule per attività parrocchiali. Nel 1961 fece costruire la nuova chiesa di Calpino. Dal 1950 iniziò la raccolta di fondi per la costruzione di un tempio più grande per Fermignano".

"Nel 1966 caldeggiò la costituzione del circolo Acli e della sezione Avis. Nel marzo del 1971 si manifestarono in don Adelelmo segni di un male terribile che intaccò i polmoni". Il 30 settembre 1971 morì all’età di 67 anni. La nuova chiesa parrocchiale, da lui tanto desiderata, sarà inaugurata l’8 giugno 1974. Il 6 novembre 2021 il comune di Fermignano ha intitolato il piazzale antistante il cimitero a monsignor Adelelmo Federici ed il parroco monsignor Davide Tonti, a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale e della comunità fermignanese, ha inoltrato formale richiesta canonica per traslare le spoglie mortali di don Adelelmo.

Da domani il corpo riposerà in duomo, centro della vita religiosa di Fermignano. "È il giusto riconoscimento a questa figura molto importante – sottolinea il sindaco Emanuele Feduzi – e al grande lavoro svolto, soprattuto nei periodi del dopoguerra e della ricostruzione. Il suo impegno fu fondamentale per la crescita della comunità di Fermignano e di Calpino, una guida non solo spirituale".

