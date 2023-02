La salsiccia selvaggia

Maneggiate con cura questa salsiccia di scrofa stagionata. Apprezzatene il profumo brado. Esso, al di là della consueta nota speziata di pepe (un salume vergine vivo di sale e pepe), vi sorprenderà per i suoi profumi che spaziano dalla mineralità bianca all’erbaceo, financo al balsamico del fieno anch’esso essiccato al sole. Profumi lucenti per una salsiccia non banale che Roberto Alessi confeziona nella sua splendida bottega di Villa Ceccolini, sperimentando continuamente nel solco della tradizione. Già perché, oggi come un tempo, la carne di salsiccia andava ammorbidita con il vino bianco che le conferiva anche quell’aura dorata, quel gusto tannico che poi, mescolato alle spezie, diventa crema. Ecco, potete spalmare questa sorta di ciauscolo contadino di Villa Ceccolini, sul pane fresco, oppure semplicemente affettarlo anche grossolanamente e farcirci un panino croccante, o ancora, nella versione fresca, dedicarle una ricetta: fate saltare questa salsiccia in padella aggiungendo un po’ di vino bianco, salvia, timo e olive di leccino marinate all’aglio che troverete nella stessa bottega, sale. Fate andare questo sugo assieme a qualche carciofo sminuzzato e tiratelo bene allungandolo ogni tanto con un filo di extravergine selezione leccino e ancora vino bianco. Quindi scolate le mezzemaniche, la calamarata (un tipo di pasta cortissima) o gli strozzapreti di casa Guerrieri (apprezzandone anche qui la mineralità, l’eccellente tenuta alla cottura e la concentrazione proteica che fa di questa pasta quasi una carne di campo) e buttatela in padella in modo che lì termini la cottura e che attinga sapore. Infine una spolverata di pecorino o di parmigiano reggiano e ancora olio extravergine capsula v erdde oppure oro, sempre della selezione Guerrieri, dove il verde vivo della pianta si alterna a note floreali in un equilibrio perfetto. Avrete un grande primo piatto, selvatico, vero come la salsiccia di scrofa che Alessi seleziona da maiali allo stato brado restituendoci gioventù, assieme ad una pasta materna come quella di Guerrieri.

d.e.