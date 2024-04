La salvezza scatta soltanto in due ipotesi. Ma è fatale qualsiasi arrivo a pari punti con Varese

Domenica si decide tutto, ecco il quadro della situazione

La Vuelle si salva in caso di arrivo a pari punti con Treviso (o eventualmente anche a tre con Brindisi, già retrocesso): quindi i biancorossi devono vincere a Venezia e Treviso deve perdere in casa contro Tortona, che però ha già la certezza dell’ottavo posto per i playoff. Ma se in questo contesto si verifica anche la sconfitta di Varese (che è matematicamente salva e gioca a Pistoia), l’arrivo a tre a quota 22 condanna la Vuelle (con la classifica avulsa). Anche l’arrivo a quattro a quota 22 sarebbe fatale: con Brindisi (che è già matematicamente retrocesso, andrebbe giù la Vuelle e si salverebbero Treviso e Varese).