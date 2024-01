La Samb mette. Bontà a centrocampo

Diversi i movimenti di mercato nei dilettanti. Partendo dalla serie D la Sambenedettese, attuale vice capolista del girone F (quello con il Fano e Fossombrone) ha ingaggiato con un contratto fino al giugno 2015 il centrocampista Francesco Bontà del Gubbio (300 presenze e 42 reti tra serie B, C, e D). Sempre in serie D la Vigor Senigallia ha ingaggiato il portiere ex Marina e fino a pochi giorni fa nel Notaresco in serie D, Alberto Barzanti.

Il Marina ha concluso positivamente con il centrocampista ex Castelfidardo Enrico Nacciariti. In Eccellenza dalla Sangiustese (attualmente in zona playout) si è trasferito al Montefano il difensore Diego Orlietti. Sempre la Sangiustese ha svincolato l’esterno difensivo Daniele Salvatelli. L’Atletico Azzurra Colli ha invece annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2002 Aboubacar Dacosta, italiano, originario della Guinea, vanta un passato importante nelle giovanili della Juventus, oltre ad aver militato nell’Under 17 dell’Udinese e nella Primavera del Lecce e un’esperienza in Serie C alla Virtus Francavilla e una in Serie D con la Sanremese. Nella scorsa stagione si è reso protagonista nelle file del Nereto, dove ha capitalizzato 8 gol nel campionato di Eccellenza Abruzzese, mentre nella prima parte di stagione di quest’anno ha segnato 2 gol nel Renato Curi Angolana (Eccellenza).

La Maior (girone A di Prima categoria) ha messo nero su bianco con il difensore Alessandro Rosetti ex Atletico Mondolfo Marotta. Dalla Maior si è trasferito alla Pesaro Calcio Lorenzo Attorresi, sempre dalla Maior ma all’Isola di Fano è andato Alessandro Marchetti. La Viridissima Apecchio (Seconda categoria) ha sviNcolato il giocatore Klevi Dedja e ne ha tesserati 3: Thomas Scardacchi , centrocampista classe 1997 dell’Audax Piobbico, Abderrhamane Mouaoui, attaccate classe 1988 ex Santangiolese e Francesco Braccalenti, classe 1984 ex Promano (Umbria).

Cinque nuovi arrivi in casa del Real Mombaroccio, si tratta di Lanci, classe 87 attaccante, Baruffi centrocampista classe ’79, Fabbri, difensore ex Villa San Martino, classe 2004 e Bellucci, difensore classe 1979. Quattro arrivi anche alla Frontonese: Jacopo Saudelli (classe 2003) attaccante ex Pergolese, Davide Marini, classe 2000 centrocampista ex Olympia Marzocca, Massimo Zoto, classe 1992 centrocampista ex Marottese Arcobaleno e Alessio Albertini, classe 2003 centrocampista ex Pergolese. am.pi.