La Sangiustese colpisce e allunga il passo. E’ di Grassi il gol che vale i tre punti

SANGIUSTESE: Rossi, Cresci, Pasqualini, Raparo (46’ st Giandomenico), Wahi, Iommi, Perpepaj (37’ st Formentini), Ruggeri, Grassi (43’ st Ausili), Crescenzi, Masi (22’st Di Giminiani). A disposizione: Di Battista, Corradini, Postacchini, Innamorati, Cognigni. All.: Sansovini.

FERMIGNANESE: Marcantognini (34’ st Bellucci), Mattioli, Labate, Giovannelli (28’st Arduini), Fraternali, Mariotti, Cantucci (19’st Cirulli), Bozzi, Cordella, Lucciarini, Surano (13’st Patrignani). A disposizione: Santi, Patarchi, Bravi, Gabellini, Izzo. All. Pazzaglia.

Arbitro: Persichini di Macerata. Rete: 9’ st Grassi. Note - al 4’ st espulso Bozzi.

La Sangiustese batte la Fermignanese, così allunga la serie di risultati utili e il passo. Ci pensa Grassi (9’st) a dare la vittoria alla formazione di casa in una gara combattuta. I rossoblù partono con il piede giusto quando Masi (10’) calcia da distanza ravvicinata a Marcantognini si fa trovare pronto. Spingono i locali: cross in area e colpo di testa di Ruggeri (15’) con palla deviata dal portiere. Gli ospiti si affacciano avanti (21’) con Lucciarini, ma il portiere Rossi fa buona guardia. Al 32’ bella iniziativa di Pasqualini che crossa al centro per Grassi che manca di poco lo specchio della porta. Si va negli spogliatoi sul risultato di partenza. Si ricomincia con la Sangiustese che tenta la via del gol. Ci prova Perpepaj (3’) che manda la palla di un soffio sopra la traversa. Poco dopo arriva il gol partita: ripartenza fulminea di Ruggeri che mette in azione Grassi, il giocatore sullo stretto supera due avversari quando lascia partire un tiro che s’infila sotto l’incrocio. La Fermignanese reagisce e Giovannelli (25’) chiama il portiere Rossi a un grande intervento. La Sangiustese vuole mettere al sicuro il risultato e Grassi potrebbe segnare anche una doppietta: è il 38’ quando la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Bellucci.