La sanità e quella voglia matta di andare in Romagna

Egregio ’periodicamente tornante’, ho massacrato a colpi d’accetta la sua lettera per farla entrare nello spazio a disposizione. Ne ha certo sofferto il profilo della forma ma non la chiarezza della sostanza: per quanto riguarda la sanità – ma forse non è esclusivamente per quello – non solo noi pesaresi vogliamo abbandonare le Marche e andarcene fra le braccia dell’Emilia Romagna ma adesso c’è anche chi vorrebbe proprio cacciarci fuori del tutto dalla regione Marche. Che noi diciamo non essere mai stata la nostra vera patria. Da una parte la secessione, dall’altra l’espulsione. Lei desume tutto questo dal fatto che trova disattesi i precedenti accordi fra Acquaroli e il sindaco Ricci. Da vecchio frequentatore di cimeli potrei ricoprirla di accordi e progetti firmati e controfirmati anche con patti di sangue diventati carta straccia al cambiare del vento politico. L’egregia dottoressa Catalano continua giustamente ad operare secondo la sua passione e il suo credo umano e civile, è un po’ la nostra Anita Garibaldi della sanità. Guardando con più distacco direi: se comando io facciamo come dico io, quando comandavi tu perché non hai fatto quello che dicevi tu? Non vuol dire meglio o peggio, solo diverso. Non nutro fiducie preventive in questo campo.