La sanità in mano alle cooperative. Medici ’a gettone’ strapagati e felici. In arrivo un’altra maxi infornata

Nuova infornata di medici ’a gettone’ negli ospedali della provincia. Dove in particolare Pergola appare in affanno. L’azienda sanitaria ha firmato nei giorni scorsi una serie di contratti con quattro soggetti privati – da Bolzano a Roma –, che dovranno sopperire alle carenze, in particolare, degli ospedali di Urbino e Pergola, nonché del carcere di Pesaro. Contratti del valore complessivo di oltre 600mila euro, e solo per i prossimi due mesi. Poi, si vedrà.

Nel frattempo, proprio per arginare questo fenomeno, la Regione ha deliberato un aumento delle tariffe orarie per medici e infermieri che operano nei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri, che si rendano disponibili a prestazioni extra. Un modo per limitare il ricorso alle figure esterne, pagando di più chi c’è già e magari si sta pure guardando intorno. L’aumento delle tariffe orarie da 60 a 100 euro riguarda gli straordinari dei medici; per gli infermieri invece si arriverà a 50 euro lordi l’ora.

Tornando ai ’gettonisti’, che invece copriranno interi turni da 6 o 12 ore, come dicevamo, particolarmente critica è la situazione all’ospedale di Pergola: risultano scoperti al Punto di primo intervento 122 turni di 6 ore e 61 turni di 12; altri 204 turni vanno poi garantiti nel reparto di Medicina, oltre a 70 turni di reperibilità. Infine, mancano pure gli anestesisti: sono 20 i turni scoperti tra Pergola e Urbino. A conti fatti, per un turno di 12 ore, un medico di Medicina reclutato a Pergola si mette in tasca (al lordo di quanto spetta alla cooperativa) 1.140 euro. Se ne fa 4, in un mese ha guadagnato come uno strutturato assunto da una decina d’anni.

Se Pergola piange, Urbino non ride. A Ginecologia sono scoperti 122 turni di 6 ore e 61 turni di reperibilità. Ancora più sguarnito è il reparto di Medicina, con 153 turni scoperti più 17 di reperibilità. E pare che per trovare medici e infermieri disponibili a lavorare nel carcere di Villa Fastiggi, la fatica sia stata ancora più grande.

Ma mentre dall’azienda sanitaria fanno sapere che "il ricorso ai medici ’gettonisti’ è spesso l’unico modo per tenere in piedi molti servizi", i sindacati, in particolare la segretaria confederale Cgil, Vania Sciumbata, tuonano contro quella che definiscono "la destrutturazione del sistema pubblico", rispetto alla quale "è evidente che i provvedimenti adottati finora sono inadeguati". "Occorre invece – dice – superare il vincolo del tetto di spesa, rinnovare i contratti pubbici e valorizzare il rapporto di esclusività".

In questo senso va anche l’intervento della Regione (sulla scia del decreto Bollette del Governo che ha aperto la strada), presentato dall’assessore Filippo Saltamartini proprio come "una prima risposta per affrontare la carenza di medici e di infermieri nei pronto soccorso, necessaria anche per ridurre l’esternalizzazione nei servizi di emergenza urgenza". Ma anche in questo caso non sono mancate le critiche. Scrive Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale: "Speriamo che questo provvedimento contribuisca a frenare la fuga dei medici dai pronto soccorso, e non solo (sono compresi anche i reparti di Anestesia e Rianimazione), rendendo più attrattivo e dignitoso il compenso per il loro lavoro. Speriamo anche che queste tariffe, al momento previste solo per quest’anno, possano diventare stabili dal prossimo anno. E che aumentino gli stipendi di chi lavora stabilmente per la sanità pubblica".

Quanto alle risorse a disposizione per ogni Ast, quella di Pesaro, sulla base del fabbisogno di ore che il personale si è reso disponibile a effettuare e comunicato alla Regione dalle singole Aziende, si è vista stanziare circa 149mila euro per i medici e 59mila per gli infermieri, con possibilità di rinegoziare il tutto cammin facendo (per inciso, le altre Ast hanno avuto di più). "Non credo che le risorse saranno sufficienti – osserva Biancani –. Sarebbe utile capire se la Regione può e vuole integrare con fondi propri tali risorse". Intanto proprio la Regione ha chiesto al ministero di ampliare la platea aggiungendo anche tecnici radiologi e ostetrici in turno al Pronto soccorso.

