"La sanità urbinate non è isolata. La sinistra mistifica la realtà"

"Urbino non è isolata, è al centro della nuova rete sanitaria regionale grazie alla Giunta Acquaroli: la sinistra faccia mea culpa per anni di tagli e promesse mancate". Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, replica così al consigliere comunale di Avs Gianluca Carrabs, che in questi giorni aveva parlato di una città sempre più sola per colpa dell’attuale governo regionale.

Baiocchi definisce tali affermazioni "l’ennesimo tentativo di mistificare la realtà. La Giunta Acquaroli ha restituito centralità alla sanità dell’entroterra, dopo decenni di abbandono e smantellamento perpetrati proprio da chi oggi grida allo scandalo. A Urbino sono partiti i lavori per il nuovo polo dell’emergenza-urgenza, un investimento da oltre 22 milioni di euro, che rafforzerà l’ospedale e garantirà cure moderne e tempestive. Per quanto riguarda la Medicina d’Urgenza (MURG), l’assessore regionale Filippo Saltamartini ha chiarito che non vi sia stata alcuna chiusura, ma iniziative volte a ridurre il sovraffollamento del pronto soccorso, mantenendo attivi tutti i posti letto e migliorando il servizio. È paradossale che chi, per anni, ha promosso la chiusura dei piccoli ospedali e la creazione di un ospedale unico oggi si erga a paladino della sanità diffusa. La sinistra ha lasciato in eredità presidi depotenziati e territori sguarniti di servizi essenziali. Noi stiamo ricostruendo una rete sanitaria capillare e accessibile. Ma è tutta la sanità nel Pesarese a essere al centro dell’attenzione della Giunta Acquaroli. Il nuovo ospedale di Pesaro, con un investimento di 204 milioni di euro, sarà la più grande opera sanitaria mai realizzata nelle Marche. A Fano, l’ospedale “Santa Croce“ è stato potenziato con risultati clinici eccellenti: aumento dell’attività chirurgica del 29,5% in due anni, riconoscimento europeo della Stroke Unit e tassi di mortalità post-infarto e post-ictus inferiori alla media nazionale. A umiliare i medici ci ha pensato bene la sinistra non avendo pianificato il ricambio generazionale, mentre la Regione Marche a guida centrodestra ha aumentato progressivamente le borse di studio in ;edicina generale, portandole da 29 nel 2021 a 155 nel triennio 2023-2026, di cui 100 finanziate direttamente dalla Regione con 3,7 milioni di euro? Noi stiamo agendo con determinazione per garantire il diritto alla salute in ogni angolo delle Marche, le chiacchiere le lasciamo a chi ha avuto decenni per cambiare le cose e ha scelto l’immobilismo nel migliore dei casi, o il peggioramento. Ringrazio le sollecitazioni del circolo di Fratelli d’Italia Urbino e del sindaco Maurizio Gambini, che si dimostrano sempre attenti alle necessità del territorio e dei cittadini".