La ’Sanremo del ballo’ è a Terre Roveresche

Conto alla rovescia per l’evento soprannominato ‘Il Sanremo del ballo’, che in questa edizione 2023 avrà come presentatrice un’autentica icona del cinema e della televisione: Manuela Arcuri (foto).

Mercoledì prossimo, dalle 21, in uno dei dancing storici delle Marche e dell’intero centro Italia, il Tris di Terre Roveresche, andrà in scena la quinta edizione della compilation nazionale ‘Italia Musica’, che avrà come protagonisti oltre 20 artisti e formazioni della grande musica. Ad organizzare l’evento è l’Associazione Musicale Primavera col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche. Sul palco si esibiranno delle autentiche istituzioni dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani: Gianni Drudi, Castellina Pasi, Sara & Sogno Mediterraneo, Patrizia Ceccarelli e Luca Bachetti, Matteo Tassi, Elena Cammarone, Roberto Scaglioni, Matteo Tarantino, Luana Babini, Gianmarco Bagutti, Marilisa Maniero e Marco Negri, Michael Capuano, Francesca Mazzuccato, Rossella Ferrari e i Casanova, Frank David, Roberta Cappelletti, Joselito, Mario Riccardi e Alessandro Mangani, Andrea Bonifazi e Daniele Curti e Simona Quaranta. La serata, che verrà poi trasmessa su numerose emittenti televisive dell’Italia centrale, porta la firma di Sergio Boldorini, ex cantautore e presidente dell’Associazione Musicale Primavera. "Ciò che mi ha spinto ad ideare questa kermesse, giunta al quinto appuntamento – sottolinea proprio Boldorini – è la grande passione che ho sempre nutrito per la musica da ballo e per l’entusiasmo che si crea attorno ad essa. Una forma artistica capace di unire generazioni diverse tra loro e di creare un intreccio di emozioni. Poche cose, come queste espressioni musicali, riescono a trasmettere il desiderio di trascorrere insieme momenti di allegria e spensieratezza. Un desiderio che si percepisce ancora più forte dopo la drammatica fase della pandemia".

"Durante la serata di mercoledì – aggiunge Boldorini -, alla quale si parteciperà con un biglietto di ingresso di 10 euro, il pubblico potrà ballare sulle note di tutti gli artisti che sfileranno sul palco. L’orchestra ‘base’ dell’evento sarà quella di Matteo Tassi, mentre come super ospiti avremo Gianmarco Bugatti e i cantanti della sua gettonatissima formazione. Il mio auspicio è che con questa kermesse, che sono orgoglioso che sia stata definita ‘Il Sanremo del ballo’, vengano ulteriormente promosse la musica da ballo e le orchestre".

Sandro Franceschetti