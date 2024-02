"La Sardegna insegna. Imparate la lezione dell’altro Renato"

Nuovo appello al centro sinistra di Marta Ruggeri, coordinatrice provinciale di M5S, che a Fano fa parte de I Progressisti, l’alleanza che ha individuato in Stefano Marchegiani di Azione il proprio candidato sindaco. Nonostante la campagna elettorale sia ormai partita, Ruggeri non demorde e si rivolge ancora una volta ai candidati alle primarie del centro sinistra (Fanesi, Fattori, Lucarelli e Mascarin) e al segretario del Pd, Renato Claudio Minardi, perché "ripensino al percorso divisivo intrapreso finora, aprano un tavolo di confronto per costruire un percorso comune che offra a tanti cittadini e cittadine la possibilità di riconoscersi e partecipare attivamente".

Il coordinatore regionale di M5S, Giorgio Fede, facendo riferimento alle elezioni regionali in Sardegna fa presente che "il Renato sardo (Renato Soru ndr) ne esce con una imbarazzante sconfitta. Un messaggio forte arriva dalla Sardegna, l’ennesimo, a tutti coloro che antepongono il proprio ego al più alto interesse collettivo, che non riescono a capire quali siano le vere priorità, a chi dimentica di agire per la squadra e per il bene collettivo dei territori. Il tavolo di confronto è sempre aperto per chi ha voglia di non finire nella maniera ingloriosa di Renato Soru, l’uomo che ha preferito gettare nel fango una storia politica degna di rispetto per non rinunciare al suo ego". E ancora Fede: "Certamente non avevamo bisogno di questa ennesima conferma ed infatti non abbiamo mai smesso di fare appelli al dialogo, al confronto, al sedersi al tavolo per parlare insieme".

In assenza di elementi reali di novità, il centrosinistra non sembra raccogliere l’appello di M5S e procede verso le primarie del 7 aprile, annunciando la presentazione per lunedì del manifesto programmatico e nei prossimi giorni delle sedi dei dieci seggi dove sarà possibile votare per le primarie.