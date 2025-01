La sassaiola costa cara. Agli ultras Vis 5 Daspo. Niente stadio, fino a 8 anni

Otto Daspo in tutto e ultras denunciati per danneggiamento aggravato, violenza privata, violazione del daspo e lancio oggetti durante una manifestazione sportiva. Alcuni di loro, tra cui anche un minorenne, dovranno stare alla larga dagli impianti sportivi per i prossimi 8 anni. E’ il bilancio dell’operazione condotta dalla Digos della questura di Pesaro a seguito degli episodi di violenza avvenuti durante e al termine della partita di calcio tra Vis Pesaro e Recanatese dello scorso 19 maggio. Era il match valevole per il campionato Lega Pro serie C, ultima giornata di ritorno play out. Alcuni tifosi della Vis Pesaro avevano preso a sassate uno dei 4 pullman della recanatese, di ritorno dalla partita contro la Vis Pesaro, proprio quello che trasportava ragazzini e famiglie, 53 passeggeri e l’autista. Il Questore ha emesso 5 Daspo ad altrettanti ultrà pesaresi. Tra questi figurano anche provvedimenti aggravati per chi già era sottoposto a misure interdittive. Le restrizioni vanno da un minimo di un anno fino a un massimo di otto. La vicenda si è consumata durante il tragitto che ha visto i tifosi recanatesi rientrare a casa.

I pesaresi, tra cui un 17enne che era già destinatario di un precedente Daspo, hanno ignorato le misure di sicurezza e si sono appostati lungo l’autostrada, scatenando il caos. Sassi, fumogeni e oggetti contundenti sono stati scagliati contro i pullman dei tifosi avversari, causando la rottura dei finestrini e mettendo in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri, tra cui diversi bambini.

Non è finita qui. La violenza era iniziata già durante la partita. In relazione a disordini che si erano verificati nel corso dello svolgimento del match, infatti, sono stati emessi e notificati anche dei provvedimenti interdittivi nei confronti di 3 tifosi della Recanatese, che si erano resi responsabili di intemperanze e danneggiamenti, e a un tifoso pesarese.

Quest’ultimo era stato arrestato dagli agenti dopo essere stato identificato attraverso la visione dei filmati come autore di gravi minacce nei confronti dei tifosi recanatesi che si trovavano negli spalti. L’attività di polizia giudiziaria svolta dalla Digos, ha permesso di ricostruire in maniera dettagliata i fatti per i quali sono stati poi emessi i provvedimenti amministrativi da parte dalla divisione della polizia anticrimine, sottoposti poi alla definitiva firma del questore.

Indagini in corso, poi, sempre da parte della Digos, per un altro grave fatto di violenza accaduto a novembre scorso. Si tratta dell’agguato ai tifosi della Lucchese. L’episodio era accaduto poco prima del match. Uno dei pulmini che stava trasportando i tifosi toscani allo stadio era stato fatto oggetto di lancio di pietre e bastoni da parte di 5 o 6 persone col volto travisato che si erano nascoste nella vegetazione ai lati della strada, all’altezza del Bar Cantuccio. Uno dei vetri del pulmino era stato infranto e le schegge avevano ferito l’autista.