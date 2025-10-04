La scherma olimpica torna in città. Festa alla Fortezza Albornoz

La scherma olimpica torna a Urbino, stavolta per restarci. Dopo la tappa di qualificazione ai Campionati italiani master svolta a marzo e la firma del contratto come "city partner" della Federazione, dal 7 ottobre saranno attivi in città dei corsi di avviamento alla disciplina dedicati ai bambini. A proporli sarà la Sala d’arme Aquila Gladiatrix, che da anni promuove la scherma storica, in collaborazione con Caterina Pentericci, istruttrice di terzo livello di scherma olimpica, proveniente dalla rinomata Scuola di Jesi. Una novità che sarà anticipata oggi pomeriggio, dalle 15.30, tramite una festa della scherma, alla Fortezza Albonoz.

"Sarà un evento promozionale, in ragazzi e ragazze potranno fare gioco-scherma, assalti liberi seguiti dai maestri, lezione individuale e assistere a performance di atleti titolati – spiegano Pentericci e gli istruttori di scherma storica Luca De Sensi e Nicolà Gamba –. Daremo dimostrazione di entrambi i tipi di scherma".

I corsi si terranno al PalaCarneroli, di martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18, e saranno aperti ai bambini dai 5 ai 10 anni circa. "Vogliamo formare un buon gruppo per partecipare a gare promozionali in regione, fatte con attrezzatura di plastica – proseguono gli istruttori –. Una volta consolidati gruppo e disciplina, vorremmo immetterci in circuiti nazionali e poi coinvolgere la città nell’accoglienza di gare della Federscherma: l’assessore agli Eventi sportivi, Gian Franco Fedrigucci, ha già contattato la federazione per vedere se si possa avere un circuito di competizioni a Urbino".

I corsi si concentreranno sul fioretto, seguendo la tradizione marchigiana, che secondo Pentericci "è l’arma di partenza, valida poi per spostarsi anche sulle altre. Per il futuro, ci teniamo la possibilità di aprirci anche a competizioni di spada, che è poi l’arma più affine alla scherma storica".

Parallelamente, proseguiranno i corsi di scherma storica, sia al PalaCarneroli, di martedì e giovedì pomeriggio, per preadolescenti, adolescenti e adulti, sia nella palestra dello stadio di Urbania, per adolescenti, di mercoledì e venerdì pomeriggio.

"La soddisfazione di poter aprire una scuola di scherma olimpica a Urbino è dovuta al fatto che ci siamo attivati l’anno scorso con la Federazione per ospitare un evento al Palazzetto e dalla capacità dell’amministrazione comunale di mantenere i rapporti con essa – commenta l’assessore Fedrigucci –. Siamo anche diventati uno dei 37 Comuni italiani city partner per la scherma. L’evoluzione di ciò è stata l’apertura della scuola di scherma olimpica, che qui non c’era, coinvolgendo un’associazione locale già attiva. Ringrazio l’Aquila gladiatrix e Caterina Pentericci, che si sono messi a disposizione".

Nicola Petricca