La scienza di padre Moretti grafologo e grande innovatore

Oggi pomeriggio dalle 16,30 a Mondolfo, al Salone Aurora del complesso monumentale di Sant’Agostino, si terrà l’importante convegno ‘Grafologia Morettiana: tra passato, presente e futuro’. Come si evince dal titolo, sarà incentrato sulla figura di Padre Girolamo Moretti (foto), che elaborò un metodo originale di grafologia, di cui ricorre quest’anno il 60esimo anniversario della morte. L’organizzazione dell’evento è dell’Associazione culturale Space il villaggio degli eventi e di Grafema (l’unica scuola di grafologia delle Marche), con il patrocinio del Comune di Mondolfo e dell’Agi, l’Associazione Grafologica Italiana. Quella della città a balcone sul mare come sede di questo incontro non è certo casuale, visto che Girolamo Moretti, francescano e grafologo, nato a Recanati nell’aprile del 1879 e morto ad Ancona nel luglio del 1963, visse per ben 20 anni a Mondolfo, nel Convento di San Sebastiano. Ad introdurre e a moderare l’appuntamento sarà il dottor Pierluigi Venturi dell’associazione Space. Dopo il saluto del sindaco Nicola Barbieri, sono previsti tre interventi: quelli di Roberto Bartolini, grafologo, consulente e psicologo clinico, ex presidente dell’Agi; di Maria Romina Vita, grafologa, consulente e presidente di Graferma; e di Bianca Maria Orlandoni, grafologa ed educatrice del gesto grafico, ex presidente di Agi Marche.

s.fr.