La scomparsa a 76 anni di Maurizio Dolcini Architetto, coreografo e ballerino classico

A 76 anni, è scomparso ieri pomeriggio a Pesaro, dopo breve malattia, Maurizio Dolcini (foto), architetto, ma soprattutto ballerino classico e coreografo che si esibì per anni nei massimi teatri e festival di danza italiani ed europei, fino al Guggenheim di New York con Carla Fracci e Jorge Iancu. Dolcini ha fatto parte a lungo della compagnia Fracci Menegatti interpretando quale solista molti ruoli in opere dei massimi coreografi mondiali. Aveva ricevuto ben due premi alla carriera. A Pesaro aveva gestito anche un importante negozio di modernariato di alto livello. Ritiratosi dalle scene, si era poi dedicato all’insegnamento, alla coreografia ed anche al teatro, scrivendo e allestendo testi per coinvolgere i giovani. Da anni, costituiva un appuntamento artistico atteso ed immancabile un suo particolare spettacolo da lui allestito e messo in scena anche all’aperto, in alcune case nei dintorni di Pesaro. Funerali da fissare.