La scomparsa di Angelo. Zero tracce del 19enne

Sparito nel nulla. Ancora nessuna traccia di Angelo, il 19enne di Montelabbate che nella notte tra il 2 e 3 settembre si è allontanato da casa. Una fuga volontaria che ha messo subito tutti in allerta e fatto scattare le ricerche di cui si stanno occupando, senza sosta, i carabinieri della stazione di Montecchio.

C’era stata una segnalazione nei giorni scorsi, che non ha però avuto riscontri. Alcuni cittadini avrebbero detto di aver visto Angelo dalle parti dell’Obi, vicino all’autostrada. Una segnalazione mai formalizzata però davanti agli inquirenti. Quella traccia, anche se flebile, aveva riacceso la speranza, ma, purtroppo, solo per poco. Restano solo quelle immagini girate da una telecamera che riprende in lontanza una persona mentre esce, all’alba, dalla via in cui abita Angelo. E quella sagoma sembrerebbe essere la sua.

Con il passare dei giorni, cresce la preoccupazione della famiglia del giovane. Chiunque dovesse vederlo, è pregato di riferirlo ai carabinieri.

e. ros.