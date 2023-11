La scorta della biancheria. Panni puliti a chi esce dai reparti dell’ospedale

In pronto Soccorso lo chiamano "la scorta": è un armadietto, posizionato nel magazzino in reparto, dove sono riposti indumenti pronti all’uso, puliti e stirati, assortiti nelle taglie per uomo e donna, tarati al bisogno stagionale. A quale scopo? Vestire chi viene dimesso dall’ospedale e non ha un cambio. Difficile a credersi, ma accade. Il vestiario con cui si arriva in pronto soccorso o è sporco per essere indossato in convalescenza o è stato tagliato per via di ferite e agevolare l’azione dei clinici.

E per quanto si tratti di una necessità limitata - ad anziani soli; persone senza rete parentale, ricoverate in urgenza, ma residenti fuori; migranti; persone senza fissa dimora - ciò accade. Infermieri e operatori sanitari del nostro pronto soccorso lo sanno da tempo e in passato si sono organizzati in proprio, alla buona, portando da casa una felpa, un pantalone e qualche maglietta unisex. Quando è capitato di dover reperire dell’intimo, in casi estremi, gli operatori si sono addirittura autotassati per acquistare un paio di mutande e una canottiera al paziente dimesso. In relazione agli accessi del pronto soccorso si tratta veramente di casi sporadici, ma davanti al bisogno la risposta è stata data, grazie allo sguardo attento e premuroso degli operatori. Per tutto il periodo del Covid questo tipo di supporto è stato perentoriamente interrotto. Ora che la pandemia è alle spalle, il ragionamento su come poter essere vicini al prossimo è ripreso, supportata dalla sinergia con chi di solidarietà si intende.

Proprio in questi giorni l’associazione Gulliver ha consegnato un assortimento di capi - dall’intimo al capo pesante - sanificati, stirati e di varie taglie proprio per permettere ai sanitari di essere pronti nel rispondere al bisogno della persona sola, senza un cambio pulito da indossare per uscire dall’ospedale. "Questi indumenti servono ai nostri concittadini che si trovano in condizioni di difficoltà improvvisa per un ricovero o altro, e sono sprovvisti di semplici pigiami, canottiere o intimo", testimonia Andrea Boccanera, presidente della Gulliver, consegnando a Stefano Ridolfi, infermiere caposala del pronto soccorso uno degli scatoloni con gli indumenti di stagione. Per i sanitari si chiama "scorta" e non armadio poiché, per gli addetti ai lavori, l’armadietto è uno strumento informatico che gestisce i farmaci. La "scorta" è a disposizione dei pazienti di tutti i reparti e non solo di quelli entrati con urgenza al Pronto soccorso.

Solidea Vitali Rosati