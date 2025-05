La scossa per lo shopping serale in centro. Tante ’stelle’ e concorsi a premi con una app

Il cielo stellato sotto di noi. Questa estate, il giovedì a Pesaro cammineremo seguendo le stelle sotto i nostri piedi. Dalla seconda settimana di giugno i commercianti del centro storico attaccheranno per le vie, soprattutto in quelle laterali, degli astri adesivi. Perché? Nell’ottica di rivitalizzare le sorti del centro storico ed evitare il mortorio estivo, l’idea dell’assessorato alle attività economiche è quella di proporre lo shopping serale, sperando che i negozi aderiscano in massa tenendo aperto almeno fino alle 23. A guadagnarci dovrebbero essere anche i cittadini. Come? Con un concorso a premi le cui regole, ieri, sono state spiegate dall’assessore Francesca Frenquellucci, ad una ventina di persone, tra commercianti e rappresentanti di categoria, interessati ad un confronto sulle strategie da attuare per “attirare gente in centro storico“.

Il concorso a premi. "A Pesaro chi va al lavoro in bicicletta, invece che in automobile; chi utilizza i mezzi pubblici, chi visita musei, chi si dedica al volontariato, chi studia con impegno ed è in regola con gli esami all’Università può essere premiato – ha spiegato Frenquellucci – perché con il suo comportamento virtuoso, accumula punti, che abbiamo chiamato wom, acronimo di worth one minute. Con i wom si possono ottenere sconti e agevolazioni nei negozi cittadini che aderiranno all’iniziativa. Per giocare bisogna scaricare un’applicazione, un’app per smatphone. Gli wom vengono raccolti in un portafoglio virtuale. Per avere punteggi si scansionando specifici QRcode associati a luoghi, eventi o azioni che contribuiscono alla creazione di valore sociale".

Lo shopping serale. "Il cittadino che parteciperà alle iniziative organizzate in centro storico il giovedì sera avrà dei punti" ha spiegato l’assessore ad una platea sorpresa. Nessuno o quasi dei presenti aveva sentito parlare degli wom. "E’ una iniziativa realizzata con la Casa delle tecnologie emergenti – ha spiegato Frenquellucci – Dal 2021, il Comune ha comprato una piattaforma digitale che permette di accumulare wom". "Vedremo di scaricare l’app e capire come funziona – ha osservato Daniela Manca, della cartolibreria Punto Doc in via Tebaldi, tra i partecipanti alla riunione –. L’iniziativa dello shopping serale è una idea che può attirare persone". I commercianti si sono detti favorevoli, ma a patto che non ci sia un aggravio di burocrazia e tantomeno di dover pagare la tassa di suolo pubblico se si va a mettere un arredo. I commercianti non si sono tirati indietro davanti all’ipotesi di organizzare piccole attrazioni che possano caratterizzare il centro storico, rendendolo appetibile per lo shopping serale, ma temono di incappare in oneri aggiunti. C’è chi ha chiesto riguardo alla normativa per la sicurezza; alla possibilità di fare musica; alla viabilità. In quest’ultimo caso c’è chi ha posto il problema di limitare il transito delle auto nelle vie del centro storico, durante il giovedì. C’è chi ha detto di non concentrare le iniziative solo in Piazza Del Popolo ma di arrivare a coinvolgere via Curiel, via Almerici e tutto Piazzale Lazzarini anche con progetti più strutturati e non soltanto stagionali. L’amministrazione ha rassicurato tutti: "Si può pensare ad un accordo quadro che regolamenti il giovedì in centro storico". Durante il confronto ha fatto capolino il sindaco, Andrea Biancani.

La navetta. Il sindaco ha annunciato l’arrivo di un altro salvagente per il centro storico: il servizio navetta che dal prossimo autunno (settembre/ottobre), il sabato pomeriggio, farà la spola tra via dell’Acquedotto e piazzale Lazzarini.

Solidea Vitali Rosati