La scrittrice Simona Baldelli premiata da La Piccola Ribalta

Il Teatro La Piccola Ribalta ha indetto la prima edizione di “PROspettive“, iniziativa a carattere biennale finalizzata all’assegnazione di riconoscimenti a meritevoli opere di personalità che si sono distinte in ambito artistico-culturale, valorizzando il territorio. Per questa prima edizione, l’associazione ha deciso di conferire il premio alla scrittrice pesarese Simona Baldelli (foto). La cerimonia di premiazione sarà sabato 18 dalle 17,30 nella sede della compagnia in via dell’Acquedotto 15 a Pesaro. Il programma prevede un incontro- dibattito con la scrittrice condotto dal critico musico-letterario Emiliano Visconti. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione che consiste nella consegna di una creazione originale del ceramista pesarese Mirko Bravi. A seguire sarà offerto un aperitivo letterario in concomitanza del firma-copie al punto libreria Il Catalogo allestito per l’occasione.

Infine, a conclusione, è previsto l’allestimento scenico del testo teatrale “7 minuti“ di Stefano Massini, ad opera della Piccola Ribalta. "Ogni due anni – spiega il neo presidente dell’associazione Bisser Genga –, un comitato della Piccola Ribalta fattro tra gli associati, con l’eventuale partecipazione di personalità esterne, assegnerà il premio ad un artista, di qualunque forma espressiva, proveniente da qualunque parte d’Italia e del mondo che, nel novero delle proprie opere, tematiche o ambientazioni, abbia valorizzato il territorio pesarese e marchigiano".

La parola passa al regista della Piccola Ribalta Maurizio Garattoni: "Il teatro, la bellezza e unicità dello spettacolo dal vivo sono strettamente collegati alle altre arti. Il teatro attinge sempre a piene mani dalle diverse e molteplici espressioni artistiche e culturali, operando in piena sinergia con esse. Pertanto le arti che potranno essere promosse sono molteplici". Chiude Marilena Alessi del direttivo della compagnia teatrale: "Partendo da Pesaro Capitale della Cultura 2024 è nostra intenzione proseguire la diffusione dell’arte e della cultura attraverso la nostra associazione per aprirci a tutte le espressioni umane". Ingresso gratuito, ma su prenotazione.

Info 338 1619230.

Beatrice Terenzi