La scrittrice urbinate. Gabriella Guidi al Salone del Libro

Una scrittrice urbinate al salone del libro di Torino. Gabriella Guidi, impiegata nella città ducale e originaria di Casinina, ha ricevuto ieri per il suo romanzo ‘Una vita maledetta’ un premio nell’ambito di un concorso riservato ai dipendenti Inps autori di volumi, cerimonia tenutasi proprio nell’ambito del salone torinese.

Il romanzo di Gabriella Guidi, che racconta una storia di una ragazza albanese in fuga per la libertà, è tratto da una vicenda reale e aveva già ricevuto alcune menzioni in concorsi letterari.