La scultura di Antonio e Paolo Lani torna a brillare all’hotel Clipper

Calegari *

I primi nuovi alberghi pesaresi del dopoguerra sono stati costruiti da società edilizie che comprendevano anche il conte Alberto di Castelbarco Albani, allora proprietario di villa Miralfiore. Erano vicinissimi a mare, si chiamavano Brig, Cruiser, Clipper: quest’ultimo mantiene ancora il suo nome, mentre gli altri due oggi hanno denominazioni recenti. Proprio del Clipper mi voglio occupare, guardando la splendida doppia gradinata in ferro dipinta di bianco, angolo viale Trento con viale Marconi. Un’idea nuova di architettura moderna, di turismo balneare raffinato e pieno di ottimismo, nell’atmosfera ancora post bellica rivolta a clienti anche famosi, come Mario del Monaco che scendeva in spiaggia attraversando viale Trieste, come molti altri personaggi più volte rievocati.

Non so di chi sia stata l’idea di costruire una fontana sotto la doppia gradinata con ringhiera bianca a riccioli, una fontana con vasca sottostante, sormontata da un pannello in ceramica uscito dalla fabbrica Molaroni. Il restauro del complesso è stato eseguito da Mirko Bravi, giovane e raffinato ceramista, presente con un’opera premiata al Victoria and Albert Museum di Londra e restauratore ufficiale dei Musei Civici di Pesaro. Il lavoro al Clipper fa cogliere aspetti nuovi e storicamenente interessanti.

Anzitutto la scelta della ceramica all’esterno, come nucleo coloristico d’impatto, con quell’idea del mare e dell’acqua che scende dall’alto ed è raccolta da sei figure femminili nude, che ci guardano e agiscono con braccia allungate e gambe prolungatissime. Tra i ceramisti di quegli anni, immediatamente dopo il 1950, si riconosce questo linguaggio caricato in senso espressonistico nei gemelli Paolo e Antonio Lani, mentre la decorazione con pesci delle mattonelle che ricoprono il muro retrostante sono state dipinte da Gilberto Floriani.

Nel catalogo Un’esplosione di forme e di colori, ceramiche pesaresi dal 1950 al 1960 a cura di Leon Lorenzo Loreti, pubblicato nel 2003, si trovano notizie dei ceramisti che hanno lavorato al Clipper, molto utili oltre a memorie dirette dell’epoca. Sul fondo azzurro del pannello verticale l’acqua scorre dall’alto ed è raccolta in larghi catini fino a raggiungere la zona inferiore. Viene in mente, per analogia iconografica e non certamente per suggerimento, l’acqua che viene passata alle ninfe nella raffigurazione della fonte Ippocrene del sipario del Teatro oggi Rossini, l’acqua dell’ispirazione poetica che deve nutrire la città raffigurata sullo sfondo, Pesaro come Atene. Al Clipper non ci sono significati simbolici, l’acqua scende raccolta nei catini delle sei donne nude, è elemento di gioco e di spensieratezza, pur nelle pose abitualmente cariche di espressionismo dei fratelli Lani. E’ soprattutto Antonio Lani ad esprimersi in pittura e in ceramica con questo gusto della deformazione, degli allungamenti anche violenti delle braccia e delle gambe.

I gemelli Lani, nati a Lione nel 1932, si sono trasferiti a Pesaro nell’immediato dopoguerra, hanno frequentato l’Istituto d’arte e ne sono usciti nel 1953. Hanno poi frequentato l’Accademia di Bologna e il Magistero di Firenze. Hanno lavorato entrambi alla fabbrica Molaroni, ma mentre Paolo ha preferito la carriera dell’insegnmento, Antonio è passato in varie fabbriche locali (Franceschini, Giardini, Baratti), e ha lavorato allo Studio Laurana con lavori allo sbalzo e al cesello, fino a trasferirsi a Lecce nel 1972 come docente di plastica presso l’Istituto d’arte. Ma è nel lavoro giovanile dell’hotel Clipper, eseguito nel 1952-53, che si delinea già in Antonio una personalità decisa e promettente, nella Pesaro balneare forse spensierata e piena di speranze di quegli anni.

* storica dell’arte