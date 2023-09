La scultura di Miniucchi? Ognuno ha la sua onda

Gentile lettore, lei sbaglia approccio perché affronta un’opera d’arte moderna con i canoni inadatti. Se nei giardini Jotti – visto che della scultura di Miniucchi che lei parla – ci avessero messo i gabbiani di Vangi lei magari avrebbe detto "ancora i gabbiani, ma ce li abbiamo lì davanti!". Se lei fosse artista realizzerebbe qualcosa di diverso perché diverso è il suo modo di sentire. E comunque Anna Maria Mattioli, presidente della Commissione cultura, le può chiarire le idee: "Con grande gioia, grazie al Comune di Pesaro che ha accolto le sollecitazioni del Comitato ‘Pesaro città d’arte e cultura’ sempre attento alla tutela delle opere artistiche della città, ritroviamo Arim nella sua collocazione ottimale, in posizione centrale nell’aiuola dei giardini Iotti, che gli ridona la visione ispiratrice di Miniucchi, al quale dobbiamo essere riconoscenti per aver rappresentato la stretta relazione fra Pesaro e il suo habitat marino; quel sapore salmastro che tanto amiamo, e che tanto ha ispirato la sua opera così originale di uomo e poeta della materia, forte e tenace come i suoi tanto adorati tamerici piegati sì dalla bora, ma capaci di resistere alle intemperie, oggi sentinelle in fronte all’opera che finalmente ha trovato la sua corretta posizione". Legga e ci mediti su.