La scuola calcio come formazione

L’Asd Della Rovere Calcio, che svolge un’importante attività di settore giovanile, ha organizzato per giovedì prossimo, 12 gennaio, un incontro informativo dal titolo ‘La scuola calcio, un ambiente educativo e formativo’. L’appuntamento, a cui sono invitati, tecnici, dirigenti, atleti e loro genitori, è per le 18,30 alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano, in corso Giacomo Matteotti. Nelle vesti di relatore parteciperà il professor Sauro Saudelli, responsabile organizzativo del CFT Urbino. L’evento è gratis e aperto a tutte le società sportive del territorio.