La scuola dedicata allo scrittore lo celebrerà a modo suo

"Mi piace chiamarmi Volponi e penso all’eroismo della volpe che, presa in trappola, si morde la zampa pur di scappare. Io sono così, non riesco a rimanere chiuso in trappola e mi strappo la gamba pur di scappare". Con queste parole di Paolo Volponi l’omonima scuola urbinate annuncia le celebrazioni a lui dedicate, il 12 febbraio alle 12 con la presentazione della scultura dal titolo “Un libro per la città“. Questa è realizzata da Gabriele Iacomucci e Alessio Spalluto a cui seguiranno sei incontri tra febbraio e aprile dedicati all’etica del lavoro. Una figura, quella di Volponi, di grande ispirazione per i giovani che si stanno formando e che hanno il diritto di conoscerne l’eredità spirituale e culturale.

"Lui è stato, è, e sarà un faro per tutti i giovani studenti che ambiscono a cercare una strada nella loro vita. Una strada fatta di radici, di ricerca, di studio, di ambizioni ma soprattutto di correttezza morale e professionale. La scuola deve tendere a tutto questo, siamo onorati del suo esempio", commenta la preside Maria Lorena Farinelli.

Il comitato scolastico, composto da docenti e persone che lo hanno conosciuto e con cui ha lavorato per anni, ha delineato un profilo e ha voluto organizzare una celebrazione del centenario, all’interno di quelle previste in città. "Un uomo che potremmo definire rinascimentale, dal multiforme ingegno, in quanto figlio di un luogo visionario, Urbino. Proprio grazie alla nascita nella città ducale Paolo Volponi ha respirato e assorbito la cultura urbinate attraverso l’amore per l’arte – spiegano –. Per l’importanza che riveste per la cultura italiana, in tutte le sue sfaccettature, per Urbino e non da meno per il nostro Istituto comprensivo. Tutti gli incontri da noi proposti saranno aperti a tutti, tenuti da autorevoli personalità e fruibili anche da remoto con la possibilità per i docenti di ottenere un attestato di formazione grazie alla piattaforma ministeriale Sofia. Ogni appuntamento vedrà protagonisti anche i nostri alunni e il nostro indirizzo musicale. L’intento primario, con questo ciclo di seminari, è quello di restituire a Volponi i meriti innovativi ed umani per cui ha speso gran parte della sua esistenza e fondamentali per la scuola come istituzione formatrice".

La preside Farinelli ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il supporto e Caterina la figlia di Paolo Volponi che da sempre collabora con la scuola, e tutti coloro che si avvicineranno alla sua conoscenza.

