La Scuola del Libro di De Carlo sarà finalmente completata

Se chi ben comincia è a metà dell’opera, allora le prospettive per il completamento edilizio della Scuola del Libro sono rosee. Purtroppo – consueta nota dolente – mancano ancora i soldi, ma non si tratta, così dicono gli esperti, di cifre proibitive. Nei prossimi anni, non dovrebbe essere difficile finanziarla. Intanto ieri, nell’anno delle celebrazioni del centenario, è stato presentato al pubblico il progetto dallo studio De Carlo Associati di Milano, che l’ha adeguato alle esigenze didattiche e normative di oggi.

All’incontro, in cui la dirigente Lucia Nonni ha fatto gli onori di casa, ricordando l’importanza di avere sedi adeguate per la scuola e il benessere degli studenti, hanno partecipato la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, il sindaco Maurizio Gambini assieme a vari assessori, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il dirigente dell’edilizia scolastica Maurizio Bartoli e il professore e architetto Antonio Feligiotti. Prima della presentazione dei vari dettagli del progetto, si è colta l’occasione per fare il punto dei cantieri di competenza provinciale a Urbino: cinque quelli in corso o in procinto di partire, riguardanti quasi tutti gli istituti superiori. Per la Scuola del Libro, alla sede di via Bramante "abbiamo concluso la prima tranche per un milione e 600mila euro – ha detto il dirigente provinciale Bartoli – e a breve sigleremo l’accordo con Invitalia per partire con gli interventi di adeguamento sismico. Si tratta di altri 5 milioni, ottenuti con i fondi del sisma 2016".

Per la palestra, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, "abbiamo verificato il tema geologico – ha detto il sindaco Gambini – e abbiamo optato infine per una collocazione accanto all’istituto, nella parte retrostante. Si sta attendendo l’ok del ministero al progetto, i fondi ci sono già, e poi un domani resterà alla città, quando la Scuola sarà completata".

Completamento (dal costo di 14 milioni) che è stato ampiamente illustrato dall’architetto Monica Mazzolani, già collaboratrice di De Carlo, con progetti e rendering: "De Carlo aveva fatto progetti assai dettagliati, da cui siamo partiti per adeguarci agli standard attuali. La palestra è la cosa che abbiamo dovuto cambiare di più, a livello di metrature e posizione: ora sarà al centro della futura scuola completa, anche per il ruolo chiave evidenziato dal Miur. Altra cosa variata è la testata: via la casa del custode, abbiamo inserito altri ambienti, tra cui spazio mostre, zona orientamento, bar, luogo di scambio con la città. Mancava un’aula magna, alcuni uffici, spazi mensa, tutte cose che abbiamo aggiunto e che saranno fruibili anche in maniera indipendente".

Poi ci sarà un parcheggio interrato e per il resto, dal punto di vista strutturale, le caratteristiche rimangono quelle originali di De Carlo.

