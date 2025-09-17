La Scuola del Libro e l’aria islandese

Dal 24 agosto al 4 settembre un piccolo gruppo di docenti del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino, composto dalla dirigente e da cinque docenti, ha partecipato a una mobilità Erasmus+ davvero unica, in Islanda. Tra ghiacciai e geyser, sono stati molti i momenti di riflessione profonda su cosa significhi fare scuola oggi. "È stato un viaggio straordinario dentro e fuori di sé – commenta la preside Lucia Nonni, che per questo viaggio non ha potuto essere presente alla visita del ministro Giuseppe Valditara alla sua scuola –. C’è un momento, nel cuore di un tramonto islandese, in cui la luce sembra sciogliersi sull’acqua e tutto tace. È lì che ti accorgi che non stai solo viaggiando in un nuovo Paese, ma stai attraversando un’esperienza che cambia il tuo sguardo sul mondo. Il corso, ospitato a Reykjavík, ha intrecciato mindfulness, educazione, benessere mentale e meditazione. Tra yoga all’aperto, tecniche di respirazione consapevole, laboratori esperienziali e dialoghi sul ruolo dell’insegnante, ogni giornata è stata un piccolo spazio di trasformazione. Non solo per apprendere nuove pratiche, ma per ritrovare il senso del nostro stare in classe, con presenza e ascolto". Ma l’Islanda ha fatto la sua parte: "E che parte! – prosegue Nonni –. Dal caldo rigenerante della Blue Lagoon alla Spiaggia dei Diamanti e il silenzio che si fa assordante davanti alle cascate di Seljalandsfoss al tramonto. Abbiamo capito che l’educazione passa anche dall’esperienza, dal respiro, dal viaggio. Questa mobilità Erasmus+ ci ha insegnato che prendersi cura del benessere a scuola non è un lusso, ma una priorità. E che il cambiamento a volte comincia da una camminata in silenzio sotto un cielo nordico. Ringrazio il dirigente Testa e il progettista Bottazzo per averci offerto questa occasione professionale e personale unica".

