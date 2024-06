La Scuola del libro firma un murale a Pediatria

Dal “Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento“ affrontato dalle scuole superiori nasce un’opera permanente per l’ospedale di Urbino. Nell’ambito del Pcto, gli studenti della 3ª E – Arti figurative della Scuola del Libro hanno dipinto un murale nel reparto di Pediatria e Neonatologia del Santa Maria della Misericordia, un dono per la struttura, allo scopo di abbellire l’ambiente sanitario per accogliere nel migliore dei modi i piccoli pazienti e le loro famiglie, grazie all’arte.

L’opera sarà permanente ed è stata prodotta dagli alunni grazie al coordinamento dell’insegnante tutor Giovanna Forlani e dei docenti Nadia Palazzi e Marco Cottini. Il progetto era nato qualche anno fa da un’idea del dottor Gabriele Ripanti, allora primario del reparto, ma non era stato completato a causa della pandemia: ora è stato ripreso e inaugurato grazie alla dottoressa Emanuela Lanfranchi, attuale primario, e all’impegno della dottoressa Maria Elisabetta Pertosa, della Direzione medica ospedaliera, che ha curato l’aspetto logistico. Sui muri – già tinteggiati con forme e colori, a ricordare un ambiente naturale – gli studenti hanno realizzato animaletti che giocano tra loro, ricreando un clima vivace e allo stesso tempo rilassante. Per ora sono state realizzate alcune pareti, il prossimo anno si concluderà l’opera, che si svilupperà lungo l’intero corridoio. Il dono è stato apprezzato dal personale del reparto, la Scuola del Libro è felice di averlo fatto.

n. p.