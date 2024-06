La scuola di Cattabrighe intitolata a Elio Tonelli

Da sempre eravamo quelli di Cattabrighe, via Po... riconosciuti da un semplice toponimo geografico. Ora finalmente la Scuola primaria di Cattabrighe dell’I. C. "Dante Alighieri" ha un nome preciso, quella di un maestro, direttore didattico e uomo di scuola quale è stato Elio Tonelli. La cerimonia di intitolazione è stata commovente, allegra e partecipata: tanti i genitori presenti, la dirigente Alessandra Zacco, le ex presidi Margherita Mariani e Mara Morosini che hanno intuito e quindi indicato il significativo spessore di questo nome, i rappresentanti di quartiere e, soprattutto, la famiglia Tonelli al gran completo, commossa all’ascolto della presentazione fatta dai bambini della scuola e alla lettura di poesie create dagli alunni più grandi. Questo è uno stralcio dalle letture dei bambini: "… Elio è stato prima un giovanissimo studente autodidatta, di giorno lavorava come barbiere e marmista per mantenere la famiglia e la notte studiava, al lume della candela, poi maestro nel suo paese di Mondolfo, sindaco dello stesso paese. Infine direttore didattico in molte scuole diverse e soprattutto a Pesaro, dove ha retto per 15 anni il 5° Circolo, diventato in seguito Direzione didattica di Cattabrighe. Questa è l’ultima tappa della storia della scuola, un edificio originario del 1967, come è scritto sulla nostra ricerca, distribuita dai bambini all’ingresso. E la scelta del nome è coerente col nostro orientamento pedagogico.

Stefania Palanghi, insegnante