"La scuola di Piobbico non va demolita"

In questi giorni scade il termine per l’appalto della “Costruzione della nuova scuola in sostituzione dell’edificio esistente in via d’Urbania - scuola primaria e secondaria di primo grado - Istituto S. Lapi“.

L’ex dirigente dell’ufficio tecnico di Urbino Michele Felici interviene sulla questione con una lettera aperta indirizzata al sindaco e alle associazioni di Piobbico. Scrive Felici: "Dato che “sostituzione“ significa la demolizione dell’edificio esistente, si ritiene di dover spendere due parole su questo edificio. Parliamo di un edificio sperimentale inaugurato nel 1979 circa, costruito direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha provveduto al progetto, all’appalto e alla esecuzione. È stata una delle prime sperimentazioni in Italia perché, oltre a comprendere spazi accessori come un auditorium per svolgere bene la sua funzione, ha una struttura in ferro innovativa, che nel tempo ha dimostrato si superare senza alcun problema eventi eccezionali, compresi i terremoti. L’Ente appaltante sostiene che la struttura è troppo grande e il suo mantenimento, dal punto di vista energetico, risulta insostenibile per cui hanno deciso di demolirla per ricostruirla più piccola e (magari) dal punto di vista energetico, autonoma e autosufficiente. L’edificio che si vuole demolire ha invece un interesse strutturale e funzionale che risponde anche alle norme strutturali attuali e si ritiene che una amministrazione normale, con un minimo di rispetto per la cosa pubblica, non possa decidere di demolirla".

Prosegue Felici: "Si dimostra anche insensibilità verso i piobbichesi, per i quali questo edificio è un pezzo di storia. Per queste ragioni si chiede al sindaco e a tutte le Associazioni che si preoccupano si salvaguardare anche le tradizioni culturali immateriali di intervenire per salvaguardare e non demolire questa struttura che probabilmente, se la data di costruzione è corretta, può essere anche dichiarata di interesse culturale. Se rimane difficile compartimentare e adeguare energeticamente la struttura esistente, si realizzi la nuova struttura in un’altra area che può essere acquisita utilizzando i denari previsti per la sostituzione, ovvero la demolizione dell’edificio esistente".

g. v.