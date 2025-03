La ‘Scuola di Platea’ si allarga all’Ateneo

L’iniziativa ‘Scuola di Platea’ cresce, anche nell’età dei suoi partecipanti. Infatti il progetto portato avanti da anni da Amat, pensato per dare agli studenti delle scuole superiori della Regione la possibilità di confrontarsi con gli attori il giorno dopo lo spettacolo, si allarga all’Università di Urbino.

Ieri è stato presentato in ateneo un ‘mini circuito’ di due spettacoli, che con un incontro preventivo e due successivi alle recite, arriva a cinque appuntamenti, appositamente studiati per gli allievi della scuola di Scienze della Comunicazione. Spiega Laura Gemini, presidente della stessa Scuola: "Il rapporto con Amat è di lunga durata. Abbiamo avuto l’idea di inserirci in questa iniziativa consolidata, visto il rapporto col teatro molto intenso del nostro corso di laurea. I due spettacoli che i nostri studenti potranno vedere gratuitamente sono parte del cartellone di TeatroOltre, stagione messa in campo da Amat e Comune di Urbino, ma credo siano davvero centrali per la nostra ricerca sui linguaggi mediatici, sulle performance sullo spettacolo.

Conoscere un certo tipo di prodotto culturale è parte importante della costruzione delle competenze dei nostri studenti, un’occasione unica nel panorama formativo che Uniurb è lieta di offrire".

La prima data, nel pomeriggio di ieri, ha visto gli studenti incontrarsi col direttore di Amat Gilberto Santini, per una preparazione generale ai due spettacoli.

"Seguiranno i due eventi veri e propri – spiega Santini – fissati per il 18 e il 31 marzo, entrambi alle 21 al teatro Sanzio. Piacevole casualità: entrambi i protagonisti si sono laureati a Urbino. Il primo sarà ‘Danse Macabre!’, con coreografia, video e regia di Jacopo Jenna, mentre il secondo è ‘MDLSX’ del gruppo Motus con Silvia Calderoni". Un’attività che rientra sia nella formazione che nella terza missione: "È un progetto – aggiunge il rettore Giorgio Calcagnini – che va anche ad arricchire le competenze trasversali degli studenti. Il teatro tante volte fa capire cose nuove e formare nuove idee, per cui è bello crescere sapendo di poter cambiare opinione".

Conclude l’assessore alla cultura Lara Ottaviani: "Poter riparlare dopo uno spettacolo è un arricchimento che fa sedimentare ciò che si è acquisito. Collaboravamo già per le superiori, ora si aggiunge l’ateneo. In un mondo in cui il digitale ci porta sempre più distanti e soli, in teatro ancora si vivono tutte quelle sensazioni che non bisogna dimenticarci di saper provare".

Giovanni Volponi