La Scuola d’infanzia si completa dopo 43 anni

A 43 anni dalla sua costruzione, l’ala della scuola dell’infanzia comunale di Fermignano finora lasciata a grezzo sarà completata, con una riqualificazione antisismica e la costruzione di una mensa a servizio dell’adiacente scuola primaria. L’intervento sarà possibile grazie a un finanziamento Pnrr da 1,125 milioni di euro, accordato dal Ministero dell’Istruzione proprio allo scadere del 2024. Il Comune ne aveva fatto domanda a luglio, con un progetto che il Ministero aveva ritenuto ammissibile con riserva, chiedendo un’integrazione, in seguito inviata.

La risposta definitiva non era ancora arrivata, ma l’amministrazione aveva comunque inserito l’intervento nel bilancio di previsione 2025-27 approvato il 17 dicembre: "Lo abbiamo fatto per poter procedere subito al bando d’appalto, in caso di finanziamento – spiega il sindaco, Emanuele Feduzi –. Essendo ammessi con riserva, eravamo fiduciosi: il via libera è poi arrivato a mezzogiorno del 31 dicembre. Contiamo di fare i lavori in estate, per causare minor disagio possibile, e a giorni incontreremo il progettista".

A proposito di istruzione, nell’ultimo Consiglio comunale la minoranza ha chiesto all’amministrazione perché l’area di risulta dell’ex scuola primaria sia ancora inutilizzabile per gli studenti "nonostante la demolizione dell’edificio sia conclusa da mesi" e se esista un progetto di sistemazione. "Il cantiere non è ancora terminato", ha replicato il sindaco, che aggiunge: "Dovremo rifare la parete mancante e il murale dedicato a Bramante, per poi risistemare l’area. Abbiamo creato un progetto più organico che comprenda anche la riqualificazione dei giardinetti di via don Minzoni e della scalinata, che si collega a quella di via Carducci. Una volta finiti gli interventi previsti, ragioneremo su come usare al meglio lo spazio che si è creato, che è enorme. Il progetto di via Carducci prevede l’abbattimento e ripiantumanzione dei pini marittimi (che sono pericolosi), la costruzione di marciapiedi, la riasfaltatura, l’inserimento di passaggi pedonali rialzati e di avvisatori acustici vicino alla scuola. Costerà 400mila euro e l’abbiamo presentato a un bando regionale, di cui però siamo risultati i primi esclusi perché abbiamo più abitanti di alcuni Comuni che sono arrivati a pari punti con noi, ma che, essendo più piccoli, sono stati finanziati. Sono fondi che permetterebbero di mettere in sicurezza un’area importante, perciò abbiamo chiesto un rifinanziamento del bando. Se così non fosse, procederemmo comunque, ma a stralci".

Nicola Petricca