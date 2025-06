"La scuola? E’ fatta dai maestri". Ivano Dionigi e l’arte di insegnare

"La scuola la fanno i maestri e non i ministri" è il nuovo libro di Ivano Dionigi, ex rettore e docente emerito dell’università di Bologna, presentato da Passaggi Festival stasera alle 18,15 nella suggestiva ex chiesa San Francesco. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Silvia Sinibaldi. La parola “magister“ segna la riflessione di Dionigi, ma è il sottotitolo “La scuola la fanno i maestri e non i ministri“, sintesi del filologo Valgimigli, a spiegare il senso del saggio edito da Laterza. Ne esce il volto di una scuola capace di recuperare gli interrogativi, indagare la profondità, scoprire il passato e inventare il mai visto.

La scuola – scrive Ivano Dionigi a proposito delle parole di Valgimigli – non stampa moneta, non crea lavoro, non garantisce felicità, ma forma la coscienza linguistica, storica e politica dei ragazzi: una triplice coscienza affidata ai maestri grazie al loro affascinare, insegnare, mobilitare le coscienze. Ben più importanti dei ministri, cui spettano gli ordinamenti didattici e i finanziamenti. A Roma il “magister“ era il celebrante principale, assistito dai “ministri“. Oggi ossequio e servilismo verso i ministri hanno sostituito rispetto e primato dei maestri.

Ingresso libero.