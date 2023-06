La scuola e i bulli, processo simulato e condanna

L’Associazione nazionale carabinieri sezione di Acqualagna ha promosso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Enrico Mattei,nell’ambito del Progetto Legalità, la simulazione di un processo per atti di cyber bullismo. Protagonisti del processo simulato sono stati i ragazzi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, nel ruolo di attori, davanti al giudice Egidio De Leone. La dottoressa Simonetta Catani, sostituto Procuratore della Repubblica e pubblico ministero, ha interrogato i test al banco degli imputati; la parte civile è stata affidata all’avvocato Daniela Mariano mentre all’avvocato Silvia Mancini la difesa dell’imputato. La storia si è svolta con un atto di cyber bullismo da parte di uno studente dell’Istituto, che postava ripetutamente sul gruppo whatsapp della scuola, parole offensive e foto denigranti, nei confronti di un compagno di classe. Su richiesta da parte della vittima di togliere dal gruppo i documenti offensivi il bullo reagiva adducendo che l’amministratore del gruppo era lui e non le avrebbe mai eliminate, anzi ordinava alla vittima di consegnare la somma contante di 10 euro. Se ciò non fosse avvenuto, nel pomeriggio, avrebbe postato due foto, in suo possesso, che lo ritraevano nello spogliatoio della palestra mentre si cambiava. Le minacce sono continuate, fino al giorno in cui, la vittima, aiutata dai familiari, ha denunciato il bullo, dando inizio all’indagine i cui verbali istruiti a scuola sono stati trasmessi al tribunale di Urbino dove si è svolto il processo che ha visto la partecipazione degli stessi ragazzi, non solo quelli ’coinvolti’ nella vicenda, ma anche gli altri, come giurati e testimoni. Alla fine, condanna del bullo a due anni e sei mesi di reclusione ed al pagamento di 10mila euro alla vittima. Ma questa volta era tutto ’simulato’. Per fortuna.

Mario Carnali