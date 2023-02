La scuola montessoriana nel nome di Isabella

di Sandro Franceschetti

La scuola primaria a metodo Montessori di Fratte Rosa, ora porta il nome di Isabella Petrucci, docente di scuola dell’infanzia nata nel paese delle terrecotte il 6 dicembre 1949 e spentasi prematuramente a Modena il 12 novembre 1993, che viene ricordata per aver sviluppato numerosi e innovativi progetti legati all’infanzia e al rapporto gioco-apprendimento. La bella e toccante cerimonia di intitolazione si è svolta ieri mattina alla presenza degli alunni e degli insegnanti, con la partecipazione del sindaco Alessandro Avaltroni, di tanti parenti e amici della Petrucci e di professionisti della didattica che ebbero modo di collaborare con lei.

Dopo il primo cittadino, sono intervenuti la fiduciaria del plesso Lilith Verdini; Sandra Benedetti, ex responsabile del coordinamento dell’area infanzia della Regione Emilia Romagna; l’ex pedagogista dell’area educazione, scuola e cultura del Comune di Bologna (proprio nel capoluogo emiliano romagnolo Isabella Petrucci svolse la sua attività professionale); l’ex funzionaria dell’assessorato all’istruzione della Provincia di Pesaro e Urbino; Maria Adele Berti, Angelo Verdini e Paola Ferrerio in rappresentanza dell’associazione ‘Isabella Petrucci’, fondata il mese successivo alla sua scomparsa; e il cugino Olinto Petrucci. Quest’ultimo ha avuto parole di estrema gratitudine nei confronti di quanti si sono adoperati per l’intitolazione e il suo intervento è stato salutato da un lungo applauso.

L’attività di insegnante di scuola materna di Isabella Petrucci si è svolta a Bologna, dove ha lasciato una traccia indelebile e dove fu di straordinario esempio il suo impegno per l’integrazione di un bambino cerebroleso, Andrea Russo, nelle attività della ludoteca ‘Vicolo Balocchi’. "Il suo lavoro, anche riguardo a come approcciarsi ai ragazzi e aspettare i loro miglioramenti – ha detto il sindaco Avaltroni -, ben si sposa con il metodo Montessori delle nostre scuole, fatte non solo di aule, ma soprattutto di laboratori, manipolazioni, aiuto reciproco e scoperta. E’ stato quindi naturale condividere con l’associazione ‘Isabella Petrucci’ e l’istituto comprensivo ‘Binotti’ questa intitolazione".