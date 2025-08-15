La scuola parte zoppa: "Mancano gli specialisti. Alunni disabili senza tutele"

La scuola parte zoppa. "Manca un mese all’inizio delle lezioni e già sappiamo che ci saranno difficoltà per alcuni bambini e studenti". L’allarme arriva dalla consigliera Pd Maruska Palazzi, che insieme a Sabina Alessandroni, Romina Dominici, Agostino Vastante fa parte della quarta Commissione, quella sulle politiche sociali di cui è presidente. Le difficoltà riguarderanno in particolare la stesura dei Piani educativi individualizzati (Pei) che si redigono a scuola tra docenti, clinici e familiari dell’alunno con disabilità. "La scuola e le famiglie di alcuni alunni con disabilità devono prepararsi per l’inizio dell’anno scolastico 2025 a vivere gli incontri Pei senza le figure specialistiche delle Umee (Unità multidisciplinari dell’età evolutiva). Ma i vertici della sanità e, soprattutto, della Regione, se ne sono accorti?"

"Che ne sarà dell’Umee – si chiede Palazzi – e soprattutto della figura del Neuropsichiatra infantile che nell’atto aziendale dell’Ast non è nemmeno menzionato? Se almeno il direttore Ast fosse venuto in Commissione per i 6 mesi di richieste di presenza che gli abbiamo fatto, glielo avremmo chiesto di persona e gli avremmo suggerito di farlo notare ai politici regionali. Probabilmente in Regione hanno confuso la neuropsichiatria ospedaliera con quella delle cure tutelari. E molto probabilmente hanno perso di vista anche il livello, la qualità dei servizi educativi, il welfare del Comune di Pesaro e tutte le buone prassi collegate tra il sociale e la scuola imitate da tutto il resto della Regione".

Un altro tema ’compromesso’ da tale confusione riguarda, secondo Palazzi, gli adolescenti: "Se i vertici della politica non imparano a distinguere gli specialisti della psichiatria dall’ospedale con quelli che invece ci servono per le cure tutelari finiamo che in futuro le difficoltà degli adolescenti le dovremo far affrontare tutte in ospedale dallo psichiatra, come ai tempi prima di Basaglia, oppure, e peggio ci sentiamo, ma è anche il disegno che ci pare di vedere chiaro, finiamo con lo spostare tutti i servizi verso il privato". Per Palazzi lo scivolamento della disabilità verso la gestione privata è ormai in atto: "Anche nel nostro territorio la spinta è forte e lo abbiamo visto negli ultimi anni con il fioccare di tanti centri, convenzionati o meno. Quale idea abbiamo ancora di società e quale sanità vogliamo avere nel futuro? Chiediamo alla Regione di intervenire con urgenza per affrontare la grave carenza di personale dell’Ast 1 e ripristinare la presenza delle Umee agli incontri scolastici per i Pei. Non possiamo accettare – conclude – che siano proprio i più fragili a pagare il prezzo più alto dell’inefficienza del sistema".

ben.i.