La scuola sprigiona energia e taglia la bolletta

E’ stato allacciato alla rete elettrica e ha cominciato a produrre energia l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura delle scuole ‘medie’ di via Pietro Nenni a San Lorenzo in Campo e consentirà un risparmio, d’ora in avanti, di circa 7.500 euro all’anno, a fronte di una bolletta attuale di 12mila: oltre il 62%.

"Questo nuovo impianto – spiega il sindaco Davide Dellonti, fornirà a breve energia elettrica anche al Pala Campus che diventerà fruibile a fine marzo (la maxi struttura da 900 metri quadrati, con tribune telescopiche, che fungerà sia da palazzetto dello sport che luogo al coperto per grandi eventi, ndr). Attualmente il fotovoltaico sta producendo fra i 45 e i 50 chilowattora (kWh) al giorno. In estate la produzione aumenterà sensibilmente e si raggiungeranno i 2.500 kWh complessivi al mese. L’impianto e la sua ‘resa’, sono tenuti costantemente sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio che ci consente di verificarne la funzionalità in tempo reale".

Il primo cittadino aggiunge: "L’energia prodotta annualmente si aggirerà intorno ai 26mila kWh, così da coprire una buona percentuale dei consumi sia del plesso scolastico che del Pala Campus, in via di apertura; consumi, per altro, che si basano su orari di utilizzo complementari, massimizzando così il risparmio in bolletta. Che sarà attorno al 60% rispetto ai 12mila euro attuali, a cui andrà aggiunta la remunerazione per la quantità di energia immessa in rete, per un totale di circa 7.500 euro".

Per quanto riguarda l’intervento eseguito, Davide Dellonti ricorda: "I lavori, dell’importo complessivo di 50mila euro, interamente finanziati dal Pnrr – Next Generation Eu, Missione 2, hanno visto l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 20 kWp, a servizio della scuola secondaria di primo grado, dell’ex istituto superiore ‘Volta’ (le cui aule sono ora occupate dagli alunni della primaria in fase di ristrutturazione) e del nuovo Pala Campus, poiché l’allaccio all’energia elettrica fa riferimento al medesimo punto di connessione. Oltre all’impianto fotovoltaico – conclude il sindaco -, con questo intervento abbiamo messo in sicurezza anche l’intera copertura del plesso adeguandola alle ultime normative in materia di protezione dalle cadute dall’alto, tramite una ‘linea vita’, costituita da una balaustra in alluminio su tutti i lati del tetto dell’edificio".

Sandro Franceschetti