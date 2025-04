La scuola vicina al lavoro. La Pirandello da Della Chiara

Non una semplice gita scolastica, ma un vero viaggio tra creatività, lavoro e patrimonio del territorio. Quattro classi della media Pirandello hanno partecipato a un’esperienza formativa all’interno del Della Chiara workspace. L’evento, parte del progetto Orientagiovani 2025, è stato organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria con la Camera di Commercio. L’iniziativa ha proposto un approccio nuovo all’orientamento professionale: gli studenti hanno preso parte a vari laboratori tematici (progettazione, produzione, marketing e storia del design), toccando con mano processi, spazi e professionalità spesso sconosciuti.

"Andiamo in gita a vedere chiese e musei, ma anche le imprese fanno parte della cultura locale", hanno ricordato gli organizzatori. Così è stato costruito un format che ha unito vocazioni territoriali e futuro professionale. "Non pensavo di essere brava a creare slogan pubblicitari", ha raccontato una studentessa, e un compagno: "Non sapevo che vicino a casa esistesse un posto così". A colpire molti è stato il legame tra cultura e innovazione. "La scelta del proprio futuro è complessa – ha ricordato Federico Scriattoli, vicepresidente Giovani Imprenditori – ma non esistono scelte giuste o sbagliate. Contano passione, curiosità, motivazione". Marina Della Chiara ha richiamato l’importanza del confronto, citando le domande poste dai ragazzi su automazione e intelligenza artificiale. I docenti Lucia Mattioli e Massimo Pantieri hanno sottolineato il valore dell’esperienza come "orientamento dal reale": partire dai mestieri per arrivare alle materie di studio e alle scelte di vita future, non il contrario. "Come fanno a sognare qualcosa che non conoscono?" ha concluso Anita Montagna, orientatrice di Bene Futuro.

Leonardo Damen