La scuola ’Volponi’ in campo contro la violenza sulle donne

La scuola Volponi di Urbino contro la violenza sulle donne. Come ogni hanno i ragazzi hanno creato un momento di sensibilizzazione assieme ai loro insegnanti, quest’anno è stato ispirato da una frase di Marilyn Monroe: "Ogni donna merita un uomo che le rovini il rossetto e non il mascara". Come nasce questo progetto? "Il rossetto è l’emblema della donna, della bellezza femminile, è il simbolo identitario, di emancipazione e liberazione, un oggetto iconico che significa donna - spiega preside Maria Lorena Farinelli -. Negli anni il rossetto è divenuto un segno di affrancamento, di lotta contro le ingiustizie sociali, sino a diventare un fenomeno popolare, indossato, oggi, anche da tantissime adolescenti. Una donna libera, libera di essere femminile, di essere ammirata, di sedurre, di essere felice. Non è solo uno strumento per migliorare la propria immagine, per piacere agli altri, ma per stare bene, per piacere a sé stesse. Il rossetto fa bene.

Una donna accetta che un uomo le possa rovinare il rossetto solamente quando vi è amore e non violenza che in quel caso le guasterebbe il mascara per il pianto e la sofferenza, tanto fisica quanto psicologica. In questa triste circostanza abbiamo rappresentato quattro situazioni i cui protagonisti sono rossetto (amore) e mascara (violenza) attraverso dialoghi inventati e mediante versi estrapolati da celebri canzoni. Esprimiamo il nostro cordoglio a tutte le donne vittime di violenza, la nostra vicinanza a quelle che ancora la subiscono perché non hanno trovato la forza e il coraggio di dire basta, e sosteniamo con fermezza che ogni donna ha il diritto di brillare e di essere meravigliosa", conclude la preside Farinelli. Durante la rappresentazione delle quattro drammatizzazioni i ragazzi sono entrati in contatto con la cronaca e il senso civico usando l’arte. Oltre a studenti e genitori, docenti e autorità il 25 novembre scorso era presente anche il commissario di Urbino Simone Pineschi che ha portato il proprio contributo come monito per i tanti giovani e futuri adulti e le loro famiglie.

