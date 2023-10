La seconda vita degli abiti usati. Aperto il ’Punto Rivestiamo’

Un vestito usato che non indossiamo più può diventare un rifiuto o trasformarsi in uno strumento di solidarietà, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Ed è questa seconda opzione che persegue l’apertura del ‘Punto Rivestiamo’ di San Michele al Fiume. "Chiunque abbia indumenti, coperte, lenzuola, tovaglie e asciugamani in buono stato – spiega il consigliere comunale di Mondavio, Sauro Bigelli - li potrà consegnare al ‘Punto Rivestiamo’ allestito nel seminterrato dell’oratorio di piazza Costanzo Micci, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, dalle 18,30 alle 19,30, a partire dal 16 ottobre". I beni raccolti saranno portati al ‘Centro Rivestiamo’ di Fano, gestito dalla cooperativa sociale ‘Contatto’, per essere selezionati e igienizzati. All’iniziativa, nata grazie al progetto Reti Solidali e finanziata da Fondazione Carifano, partecipano la Caritas diocesana, la cooperativa ‘Contatto’, il Banco Alimentare e l’Ambito Sociale 6. Fondamentali le collaborazioni del Comune di Mondavio, della parrocchia ‘Regina della Pace’ e degli ‘EcoVolontari’.

Sandro Franceschetti