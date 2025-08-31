"La sede della Provincia c’era, l’avete chiusa voi"

"La Provincia, a Urbino, c’era, con il sindaco Gambini è stata chiusa: questi sono i fatti". Ad affermarlo è Federico Scaramucci, candidato del Partito democratico per le imminenti elezioni regionali, replicando alla proposta-richiesta avanzata da Andrea Pazzaglia e Alessandra Fabbri, candidati a sostegno di Francesco Acquaroli nella lista Civici Marche, tramite un intervento pubblicato su il Resto del Carlino. I due avevano chiesto un ritorno degli uffici dell’ente in città, sostenendo anche che una sede idonea per ospitarli potrebbe essere l’edifico ex Megas in località Sasso, se adeguatamente sistemato. "Siamo costretti a intervenire di fronte all’ennesima ricostruzione fantasiosa di Pazzaglia sulla Provincia “di Urbino“ – risponde adesso Scaramucci –. La Provincia a Urbino è esistita realmente fino al 2014. Quando il presidente era Palmiro Ucchielli, la Provincia era pienamente operativa negli uffici di piazza della Repubblica. Poi, con l’arrivo di Maurizio Gambini, Urbino ha perso il proprio presidio istituzionale. Sono atti ufficiali, non interpretazioni. Continuare a dire il contrario significa prendere in giro i cittadini o, peggio ancora, tentare di riscrivere la storia. In questi dieci anni l’unico cambiamento concreto non riguarda la rappresentanza del territorio, ma le indennità di chi governa quando Urbino è stata riconosciuta come capoluogo. Prima del 2014 il sindaco di Urbino percepiva circa 3.600 euro al mese, mentre gli assessori si fermavano intorno ai 2.000 euro al mese, oggi il sindaco incassa 9.660 euro al mese e gli assessori 4.387 euro al mese ciascuno. Il risultato è lampante: Urbino ha perso un’istituzione e, nello stesso tempo, ha visto lievitare in modo sproporzionato i compensi di chi amministra. Di fronte a questi numeri, è ancora più grave assistere a una propaganda che tenta di coprire la realtà con narrazioni di comodo. Urbino merita verità e trasparenza: è dovere di chi amministra rendere conto delle proprie scelte, non arrampicarsi su versioni di fantasia. Non basta cancellare una Provincia. Non basta moltiplicare gli stipendi. Occorre rispondere politicamente ai cittadini che meritano rispetto e fatti concreti, non bugie ben confezionate".

n. p.