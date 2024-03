La Segafredo senza Hackett si affida a Pajola

Sfida numero 161 tra Vuelle e Virtus: i bianconeri sono avanti 107-53, con le ultime dieci partite di regular season tutte vinte dalle V nere; l’ultima vittoria pesarese risale al 25 novembre 2018 (89-86). La formazione bianconera arriva alla sfida della Vitrifrigo Arena dopo essere incappata nella terza sconfitta sulle ultime quattro, la seconda consecutiva in Eurolega contro il Real Madrid. Con il secondo posto in campionato, a -2 da Brescia capolista, necessariamente le energie fisiche e mentali principali della squadra allenata da coach Banchi vanno alla competizione continentale; ed ecco che si apre uno spiraglio di speranza di giocarsi la partita a cui la Vuelle deve aggrapparsi. Assente in questa sfida sarà l’uomo più atteso, ovvero Daniel Hackett, già out venerdì sera in Eurolega per una contusione al ginocchio, e così in cabina di regia toccherà a Alessandro Pajola affiancato da Bruno Mascolo e all’occorrenza anche da Iffe Lundberg; la guardia danese, autentico killer nei quarti periodi in Europa, in campionato sta viaggiando a 10.5 punti con il 71.5% da due punti e il 41% da dietro l’arco. La guardia titolare sarà quasi certamente Marco Belinelli, che l’ultima volta sul parquet pesarese, il 26 dicembre 2022, ha gelato l’astronave mandando la sfida all’overtime con un autentico colpo di biliardo, con Rihards Lomazs come potenziale innesto nel roster. Nello spot di ala piccola titolare ci sarà Isaia Cordinier, giocatore completo in difesa e in attacco grazie ad un ottimo tiro da tre e a un super atletismo, con Awudu Abass dalla panchina e presumibilmente il 2002 Leo Menalo a completare il pacchetto italiani. Sotto canestro Tornike Shengelia e Achille Polonara saranno i protagonisti nel ruolo di ala grande (i due migliori del match di andata, Shengelia con 22 punti e Polonara con 11 punti più 9 rimbalzi) mentre sotto canestro mancherà Devontae Cacok, out fino a fine stagione per un’operazione al ginocchio destro; i centri sono Zizic, Jordan Mickey e Dunston, quest’ultimo utilizzato appena 6’ nel match contro il Real Madrid. Vedremo quale sarà la filosofia di base della partita, con la Virtus dotata di centimetri e chili sotto canestro (terza per rimbalzi catturati in campionato, ma soprattutto prima per concessi con 30.4, con la Vuelle penultima a 38.4), mentre la squadra di coach Sacchetti mira a correre e tirare in transizione, con il solo Totè come centro vero.

Leonardo Selvatici