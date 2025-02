La settimana corta a scuola? E’ da conquistare

Una raccolta di firme per chiedere la “settimana corta“ a scuola. "In provincia di Pesaro e Urbino le scuole superiori in cui non si va a scuola il sabato – commenta Chiara Balduini (foto), docente di spagnolo al liceo “Laurana-Baldi“ di Urbino, tra i promotori della petizione lanciata attraverso la piattaforma Change.org – si contano sulle dita di una mano. L’iniziativa di questa raccolta firme è partita da quei luoghi, come la nostra provincia, in cui è ancora diffusa questa abitudine novecentesca della settimana scolastica su sei giorni. La nostra è una battaglia che dura da anni e viene portata avanti da quelle realtà, come la nostra provincia e quella di Venezia dove cambiare mentalità risulta più difficile".

La petizione è stata sostenuta da numerose firme (circa 15.000) di cui numerose proprio dalla provincia di Pesaro e Urbino. Ora è stata inviata al Senato della Repubblica, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai principali sindacati del comparto scuola, "con l’obiettivo – si legge in una nota del comitato spontaneo di docenti, studenti e genitori che hanno lanciato l’iniziativa – di aprire un confronto su un modello organizzativo già adottato con successo in diversi istituti".

La proposta si basa su una serie di benefici riconosciuti anche da una recente sentenza del Tar del Lazio, che ha evidenziato come la settimana corta possa migliorare la qualità della didattica e l’organizzazione scolastica. "La settimana corta non significa meno scuola, ma una scuola più organizzata e più efficace – spiegano i promotori della petizione –. In molti istituti questa modalità è già realtà e i risultati sono positivi, sia in termini di apprendimento che di benessere per gli studenti".

Ora la decisione passa alle istituzioni: il senato e il ministero dell’istruzione dovranno valutare la richiesta, mentre i sindacati e le associazioni di categoria potrebbero giocare un ruolo cruciale nel dibattito. Nel frattempo, la raccolta firme continua a crescere, segnale di un’esigenza sempre più sentita da famiglie, studenti e personale scolastico. "La petizione – sottolinea la nota inviata dal comitato promotore dell’iniziativa – sottolinea che questa soluzione permetterebbe una migliore distribuzione dello studio, un’organizzazione più efficiente del personale docente e Ata, un calo delle assenze e delle uscite anticipate del sabato, maggiore efficacia nell’insegnamento, un supporto concreto per gli studenti con disturbi dell’apprendimento (Dsa) e difficoltà di concentrazione, più spazio per attività laboratoriali e corsi di recupero e un migliore equilibrio tra vita scolastica e personale".