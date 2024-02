La settimana della cultura, Pergola in orbita

Da oggi al 25 febbraio sarà Pergola la protagonista del progetto ‘50X50 Capitali al quadrato’. Le settimane passano e il giro che renderà Capitale per una settimana ogni Comune della nostra Provincia continua sempre più. Arte, musica, ma soprattutto l’Oro blu di Pergola ci accompagneranno nelle otto ricche giornate. "Numerosi saranno gli appuntamenti promossi e realizzati dalle tante associazioni locali- afferma Simona Guidarelli, sindaco di Pergola-. Avremo sia momenti dedicati alla musica, all’arte, alla cultura con un appuntamento principale che vedrà l’inaugurazione di una importante mostra al Museo dei Bronzi Dorati. Si entrerà anche nel vivo del progetto Blu: il colore della Cuccagna in riferimento al guado blu tipico del territorio". Sarà l’ex Chiesa di San Rocco ad aprire la lunga carrellata di iniziative che oggi proporrà un primo incontro dalle 17 alle 19 con un laboratorio di canto aperto a tutti.

Una mattinata scoppiettante quella di lunedì 19 proprio perché saranno tre gli appuntamenti, tutti alle ore 11, che riempiranno il centro storico grazie all’installazione dell’opera di Rocco Dubbini e ad un’installazione urbana che vedrà 12 protagonisti per 12 mesi. Sempre alle 11, ma in Piazza Ginevri, ci sarà un’installazione urbana site specific di "Rebel House" con Giovanni Gaggia. Due, invece, gli appuntamenti di martedì con l’iniziativa ‘Pietre che cantano’ alle 11 nella Sala Consiliare del Comune e alle 16, sempre lì, sarà possibile partecipare ad una lezione aperta dell’Università Libera Itinerante con Massimiliano Buratti. Primo appuntamento di mercoledì è fissato alle 16:30 con ‘Legature’ nella Chiesa di Sant’Anna del Borgo di Mezzanotte tra le note di un concerto musicale del Coro Giovan Battista Pergolesi; alle 18, a Casa Sponge sarà proposta l’inaugurazione della mostra ‘Storie tra cielo e mare’ a cura di Stefano Verri. Ultimo appuntamento del 21 sarà alle 20 a Palazzo Bruschi con un aperitivo tipico locale. Con un bel tour di Pergola si riempirà la giornata di giovedì: alle 17, accompagnati dalla Pro Loco, i partecipanti potranno visitare chiese, teatri, palazzi di tutto il territorio.

Vicino al weekend sarà Motta venerdì alle 21:15 a regalarci un vero concerto, un dialogo acustico con il Maestro Pellegrini che farà vibrare per tutta la serata la Rebel House. Ecco l’evento più atteso della settimana, sabato alle 10:30 nel Museo dei Bronzi Dorati ci sarà la fantastica inaugurazione della mostra ‘L’Oro Blu’ a cura di Leonardo Regano, un progetto espositivo che apre le collezioni d’arte di Pergola al confronto con 40 artisti contemporanei. La settimana si chiuderà domenica 25: alle 9 da Piazza Garibaldi tour itinerante con una nuova tappa di ‘Castelli nascosti’ con il bus navetta e alle 10, ci sarà una visita guidata per i donatori Avis al Museo dei Bronzi Dorati. Alle 16,30 nella Biblioteca Giuppi, invece, si proporrà una visita guidata alla collezione di fossili di Raffaele Piccinini e alle 18,15 a Rebel House ci sarà un Organ trio Jazz Concert. "Nella settimana anche due appuntamenti della rassegna Cosa c’è Dop – dice Daniele Vimini, vicesindaco Pesaro -. Il primo, sabato alle 18,30 all’Extra Boccio dove condurrà Otello Renzi, l’altro domenica alle 12 al Mai Dire Bar con Raffaele Papi per info e prenotazioni 3280543616". Alla conferenza erano presenti anche, Giovanni Gaggia, Leonardo Regano, Amerigo Varotti e Nada Briscolini.

Ilenia Baldantoni